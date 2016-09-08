澳新汇市：澳元受到中国数据的小幅提振，新西兰元上涨

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
“最近每次澳元站上这个水准，都会被打下来，”AxiTrader首席市场策略分析师Greg McKenna称。
澳元兑美元在8月中旬曾短暂在0.77美元附近，当时触及逾三个月高点0.7760，但随后在两周内下挫2.4%。
“昨夜高点0.7698再度巩固这个看法，也就是交易员对一直有卖方环伺的0.77美元区域信心不稳。”
新西兰元兑美元上涨0.12%，至0.7456美元。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 张若琪/蔡美珍；审校 王兴亚/艾茂林)
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北1月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前 连八个交易日买超共248.88亿台币；上交易日为买超10.75亿台币。 三大法人今日合计卖超61.39亿台币，上交易日修正后为买超9.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/16 -58.33 -61.39 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r
日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。