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亚洲 | 2016年 9月 8日 星期四 14:04 BJT

澳新汇市：澳元受到中国数据的小幅提振，新西兰元上涨

“最近每次澳元站上这个水准，都会被打下来，”AxiTrader首席市场策略分析师Greg McKenna称。

澳元兑美元在8月中旬曾短暂在0.77美元附近，当时触及逾三个月高点0.7760，但随后在两周内下挫2.4%。

“昨夜高点0.7698再度巩固这个看法，也就是交易员对一直有卖方环伺的0.77美元区域信心不稳。”

新西兰元兑美元上涨0.12%，至0.7456美元。(完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪/蔡美珍；审校 王兴亚/艾茂林)

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