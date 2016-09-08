背景资料：全球主要国家及地区最新指标利率一览表

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
美洲 美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点 基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放款融通利率1.75% 2016年6月30日降12.5基点 短期融通利率3.625% 2016年6月30日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%； 渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%。 隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.25% 2016年6月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率1.50% 2016年8月2日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2016年7月13日降25基点 新西兰 官方指标利率2.0% 2016年8月11日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.0% 2016年6月3日启用利率走廊框架 ，隔夜借款利率设定为3.0% 印度 附买回利率6.50% 2016年4月5日降25基点 附卖回利率6.00% 2016年4月5日升25基点 印尼 七天期逆回购利率5.25% 2016年8月19日启用新指标利率 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.00% 2016年3月10日降5基点 英国 准备金利率0.25% 2016年8月4日降25基点 (向商业银行在央行的准备金支付的利率) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.5% 2016年2月11日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.50% 2016年3月17日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率10.5% 2016年6月10日降50基点 非洲 南非 附买回利率7.0% 2016年3月17日升25基点 主要国家及地区指标利率历来变动一览表，点击右列代码即可阅读浏览。 背景资料: 美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表 背景资料: 英国利率自1992年以来变动一览表 背景资料: 欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表 背景资料: 澳洲指标利率自1990年以来变动一览表 背景资料: 中国利率自1990年以来变动一览表 背景资料: 中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动 一览 《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动 背景资料: 台湾指标利率自2001年以来变动一览 浏览主要央行官员讲话等消息， 请点选 浏览最近一周《全球主要央行动态》，请点选 浏览《全球主要央行会议预告》，请点选 (完) (整理 刘秀红)
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北1月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前 连八个交易日买超共248.88亿台币；上交易日为买超10.75亿台币。 三大法人今日合计卖超61.39亿台币，上交易日修正后为买超9.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/16 -58.33 -61.39 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r
日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。