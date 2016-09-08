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亚洲 | 2016年 9月 8日 星期四 14:28 BJT

新兴汇市：ECB利率决定前多数新兴亚币下跌；韩元因官方警告而下滑

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            101.67    101.77   +0.10  +18.32    120.30
    坡元            1.3467    1.3467   +0.00   +5.26    1.4175
    台币          31.282    31.240   -0.13   +5.70    33.066
    韩元           1092.27   1090.00   -0.21   +7.57   1174.95
    泰铢             34.67     34.61   -0.17   +3.89     36.02
    菲律宾披索       46.80     46.69   -0.24   +0.21     46.90
    印尼卢比      13095.00  13080.00   -0.11   +5.27  13785.00
    印度卢比       66.45     66.37   -0.12   -0.46     66.15
    马币            4.0520    4.0550   +0.07   +5.87    4.2900
    人民币          6.6665    6.6610   -0.08   -2.62    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/蔡美珍/侯雪苹；审校 王洋/张若琪/郑茵)

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