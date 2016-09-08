台湾债市：10年券殖利率微收升中止连三跌，出口小幅好转利空有限

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
* 105/11殖利率收升中止连三日跌势 * 出口持续小幅好转对台债利空有限 * 明日105/11殖利率区间暂看在0.65-0.67% 路透台北9月8日 - 台湾10年期公债105/11 殖利率周四微收升，中止连三 日跌势。交易员指出，台湾8月进出口数据持续向好，但成长力道仍小，对台债利空有限， 且近日部分外资汇入款转进存续期较短的公债，也缓解利空的影响，今日105/11殖利率暂在 0.65%上方狭幅盘整。 他们表示，尽管美债殖利率周三普遍下跌，更多反映美国升息预期降温的利多，但105/ 11殖利率却在开低后微幅扬升，毕竟该券殖利率已连跌三日逼近相对低档区，部分短多获利 了结出场，令该券回归区间整理格局。 〞出口只是没有再恶化，但也没有多亮丽。〞一位大型证券交易员说。 台湾公布8月出口金额较上年同期升1.0%，不但优于预期，且为连续第二个月成长，财 政部也正面看待未来出口相较去年正成长的趋势已确立。 此外，台湾银行间隔夜拆款利率周四开盘报0.174%，上日开在0.173%；上日加权平均利 率收在0.175%。交易员认为，央行引导隔拆利率仍在既有区间窄幅波动，对台债影响微乎其 微。 美国公债收益率周三小跌，价格在窄幅区间内波动，投资者认为美国联邦储备理事会(F ED/美联储)不太可能在本月稍晚升息，因此前发布的一轮经济数据多数疲弱。10年、两年、 五年和七年等期公债收益率稍早跌至三周低位。 交易员预估，10年公债105/11殖利率明日波动区间暂看0.65-0.67%，至于五年期公债10 5/8 则在0.51-0.52%。 台湾股市 周四微幅收高，持稳在14个月高位。分析师表示，苹果 发布i Phone 7 缺乏亮点，且亚洲新兴股市也未续创高，令市场气氛偏向观望，多空力道都不强。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 +0.20 0.5150% 0.5100-0.5185% 30.0 10 105/11 +0.41 0.6546% 0.6500-0.6572% 91.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.6546% 5 105/8 0.5150% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北1月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前 连八个交易日买超共248.88亿台币；上交易日为买超10.75亿台币。 三大法人今日合计卖超61.39亿台币，上交易日修正后为买超9.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/16 -58.33 -61.39 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r
日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。