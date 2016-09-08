台湾债市：10年券殖利率微收升中止连三跌，出口小幅好转利空有限

* 105/11殖利率收升中止连三日跌势 * 出口持续小幅好转对台债利空有限 * 明日105/11殖利率区间暂看在0.65-0.67% 路透台北9月8日 - 台湾10年期公债105/11 殖利率周四微收升，中止连三 日跌势。交易员指出，台湾8月进出口数据持续向好，但成长力道仍小，对台债利空有限， 且近日部分外资汇入款转进存续期较短的公债，也缓解利空的影响，今日105/11殖利率暂在 0.65%上方狭幅盘整。 他们表示，尽管美债殖利率周三普遍下跌，更多反映美国升息预期降温的利多，但105/ 11殖利率却在开低后微幅扬升，毕竟该券殖利率已连跌三日逼近相对低档区，部分短多获利 了结出场，令该券回归区间整理格局。 〞出口只是没有再恶化，但也没有多亮丽。〞一位大型证券交易员说。 台湾公布8月出口金额较上年同期升1.0%，不但优于预期，且为连续第二个月成长，财 政部也正面看待未来出口相较去年正成长的趋势已确立。 此外，台湾银行间隔夜拆款利率周四开盘报0.174%，上日开在0.173%；上日加权平均利 率收在0.175%。交易员认为，央行引导隔拆利率仍在既有区间窄幅波动，对台债影响微乎其 微。 美国公债收益率周三小跌，价格在窄幅区间内波动，投资者认为美国联邦储备理事会(F ED/美联储)不太可能在本月稍晚升息，因此前发布的一轮经济数据多数疲弱。10年、两年、 五年和七年等期公债收益率稍早跌至三周低位。 交易员预估，10年公债105/11殖利率明日波动区间暂看0.65-0.67%，至于五年期公债10 5/8 则在0.51-0.52%。 台湾股市 周四微幅收高，持稳在14个月高位。分析师表示，苹果 发布i Phone 7 缺乏亮点，且亚洲新兴股市也未续创高，令市场气氛偏向观望，多空力道都不强。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 +0.20 0.5150% 0.5100-0.5185% 30.0 10 105/11 +0.41 0.6546% 0.6500-0.6572% 91.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.6546% 5 105/8 0.5150% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)