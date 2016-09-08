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亚洲 | 2016年 9月 8日 星期四 14:30 BJT

台湾债市：10年券殖利率微收升中止连三跌，出口小幅好转利空有限

* 105/11殖利率收升中止连三日跌势
    * 出口持续小幅好转对台债利空有限
    * 明日105/11殖利率区间暂看在0.65-0.67%

    路透台北9月8日 - 台湾10年期公债105/11 殖利率周四微收升，中止连三
日跌势。交易员指出，台湾8月进出口数据持续向好，但成长力道仍小，对台债利空有限，
且近日部分外资汇入款转进存续期较短的公债，也缓解利空的影响，今日105/11殖利率暂在
0.65%上方狭幅盘整。
    
    他们表示，尽管美债殖利率周三普遍下跌，更多反映美国升息预期降温的利多，但105/
11殖利率却在开低后微幅扬升，毕竟该券殖利率已连跌三日逼近相对低档区，部分短多获利
了结出场，令该券回归区间整理格局。
    
    〞出口只是没有再恶化，但也没有多亮丽。〞一位大型证券交易员说。
    
    台湾公布8月出口金额较上年同期升1.0%，不但优于预期，且为连续第二个月成长，财
政部也正面看待未来出口相较去年正成长的趋势已确立。 
    
    此外，台湾银行间隔夜拆款利率周四开盘报0.174%，上日开在0.173%；上日加权平均利
率收在0.175%。交易员认为，央行引导隔拆利率仍在既有区间窄幅波动，对台债影响微乎其
微。
    
    美国公债收益率周三小跌，价格在窄幅区间内波动，投资者认为美国联邦储备理事会(F
ED/美联储)不太可能在本月稍晚升息，因此前发布的一轮经济数据多数疲弱。10年、两年、
五年和七年等期公债收益率稍早跌至三周低位。 
    
    交易员预估，10年公债105/11殖利率明日波动区间暂看0.65-0.67%，至于五年期公债10
5/8 则在0.51-0.52%。
    
    台湾股市 周四微幅收高，持稳在14个月高位。分析师表示，苹果 发布i
Phone 7 缺乏亮点，且亚洲新兴股市也未续创高，令市场气氛偏向观望，多空力道都不强。
  
      收盘价                     涨跌幅      报价(%)           区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                    
   5   105/8                      +0.20      0.5150%    0.5100-0.5185%      30.0
  10  105/11                      +0.41      0.6546%    0.6500-0.6572%      91.5
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  30    105/10                       没有成交
  20     105/9                       没有成交
  10    105/11                        0.6546%
   5     105/8                        0.5150%
   3     105/1                       没有成交
   2     105/3                       没有成交
 (完)   

 (记者 詹静宜；审校 林高丽)

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