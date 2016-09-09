欧洲经济指标预测--9月9日-9月16日****

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月5日当周 9月9日(五) 0545 瑞士未经季节调整的失业率 8月 -- 3.1% 经季节调整的失业率 -- 3.3% 0600 德国经季节调整的出口(较前月) 7月 +0.25% +0.3% 进口(较前月) +0.8% +1.0% 贸易收支(亿欧元) 顺差220 顺差217 0645 法国预算收支(亿欧元) 7月 -- 赤字618 0645 法国工业生产(较前月) 7月 +0.2% -0.8% 0830 英国建筑业产出(较前月) 7月 -0.8% -0.9% (较上年同期) -3.2% -2.2% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 7月 逆差37 逆差41.59 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差117.5 逆差124.0 9月12日当周 9月12日(一) 暂无重要经济指标公布。 9月13日(二) 0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.3% +0.3% 消费者物价指数(CPI)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.4% +0.4% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 8月 -- -0.1% (较上年同期) -- -0.8% 0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 7月 -- -0.4% (经工作日调整，较上年同期) -- -1.0% 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -- -0.1% (较上年同期) -- +0.6% 核心CPI(较前月) -- -0.1% (较上年同期) -- +1.3% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.9% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.9% 0830 英国生产者物价指数(PPI) 8月 投入物价(未经季节调整，较前月) -- +3.3% (未经季节调整，较上年同期) -- +4.3% 产出物价(未经季节调整，较前月) -- +0.3% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.3% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) -- +0.4% (未经季节调整，较上年同期) -- +1.0% 0900 德国ZEW经济景气指数 9月 正2.5 正0.5 现况指数 正56.0 正57.6 0900 欧元区就业人口(较前季) 第二季 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.4% 9月13-16日 0600 德国批发物价指数(较前月) 8月 -- +0.2% (较上年同期) -- -1.4% 9月14日(三) 0645 法国HICP(较前月) 8月终值 -- -0.4% (较上年同期) -- +0.4% 0800 意大利CPI(较前月) 8月终值 -- +0.2% (较上年同期) -- -0.1% HICP(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- 持平 0830 英国请领失业金人数(千人) 8月 -- 减少8.6 按ILO标准计算的失业率 截至7月的三个月 -- 4.9% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) -- +2.4% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) -- +2.3% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 9月 -- 负2.8 0900 欧元区工业生产(较前月) 7月 -0.5% +0.6% (较上年同期) -0.4% +0.4% 9月15日(四) 0630 瑞士三个月LIBOR利率目标区间 第三季 -- 负1.25%-负0.25% 0830 英国零售销售(较前月) 8月 -- +1.4% (较上年同期) -- +5.9% 扣除能源的零售销售(较前月) -- +1.5% (较上年同期) -- +5.4% 0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差292 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月终值 +0.1% -0.6% (较上年同期) +0.2% +0.2% 扣除食品和能源HICP(较前月) -- -0.6% (较上年同期) +0.8% +0.8% 1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 9月 -- 49.2 1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 9月 -- 55.3 1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 9月 -- 40.6 1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 9月 -- 34.6 1100 英国央行利率决定 9月 0.25% 0.25% 量化宽松规模(亿英镑) 4,350 4,350 货币政策委员会(MPC)投票结果 -- 0-0-9 (升息-不变-降息) 9月16日(五) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差12.02 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差46.62 0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 -- +1.7% 薪资(较上年同期) -- +1.8%(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张荻 审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍