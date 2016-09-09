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市场报道 | 2016年 9月 9日 星期五 08:05 BJT

****欧洲经济指标预测--9月9日-9月16日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值

    9月5日当周
    
    9月9日(五)
    0545 瑞士未经季节调整的失业率                    8月           --       3.1%
             经季节调整的失业率                                    --       3.3%
    0600 德国经季节调整的出口(较前月)                7月        +0.25%     +0.3%
                         进口(较前月)                            +0.8%     +1.0%
                         贸易收支(亿欧元)                      顺差220   顺差217
    0645 法国预算收支(亿欧元)                        7月           --    赤字618
    0645 法国工业生产(较前月)                        7月         +0.2%     -0.8%
    0830 英国建筑业产出(较前月)                      7月         -0.8%     -0.9%
                       (较上年同期)                              -3.2%     -2.2%
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)            7月        逆差37 逆差41.59
             全球商品贸易收支(亿英镑)                        逆差117.5 逆差124.0
    
    9月12日当周
    
    9月12日(一)
    暂无重要经济指标公布。
    
    9月13日(二)
    0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      8月终值       -0.1%     -0.1%
                                 (较上年同期)                    +0.3%     +0.3%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                          持平      持平
                            (较上年同期)                         +0.4%     +0.4%
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                 8月           --      -0.1%
                        (较上年同期)                               --      -0.8%
    0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月)          7月           --      -0.4%
                 (经工作日调整，较上年同期)                        --      -1.0%
    0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)             8月           --      -0.1%
                            (较上年同期)                           --      +0.6%
             核心CPI(较前月)                                       --      -0.1%
                (较上年同期)                                       --      +1.3%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                             --      +0.1%
                           (较上年同期)                            --      +1.9%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                             --      +0.1%
                          (较上年同期)                             --      +1.9%
    0830 英国生产者物价指数(PPI)                     8月
                     投入物价(未经季节调整，较前月)                --      +3.3%
                         (未经季节调整，较上年同期)                --      +4.3%
                     产出物价(未经季节调整，较前月)                --      +0.3%
                         (未经季节调整，较上年同期)                --      +0.3%
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)            --      +0.4%
                             (未经季节调整，较上年同期)            --      +1.0%
    0900 德国ZEW经济景气指数                         9月         正2.5     正0.5
                    现况指数                                    正56.0    正57.6
    0900 欧元区就业人口(较前季)                    第二季          --      +0.3%
                       (较上年同期)                                --      +1.4%
    
    9月13-16日
    0600 德国批发物价指数(较前月)                    8月           --      +0.2%
                         (较上年同期)                              --      -1.4%
    
    9月14日(三)
    0645 法国HICP(较前月)                         8月终值          --      -0.4%
              (较上年同期)                                         --      +0.4%
    0800 意大利CPI(较前月)                        8月终值          --      +0.2%
                  (较上年同期)                                     --      -0.1%
               HICP(较前月)                                        --       持平
                   (较上年同期)                                    --       持平 
    0830 英国请领失业金人数(千人)                    8月           --    减少8.6
             按ILO标准计算的失业率             截至7月的三个月     --       4.9%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)                --      +2.4%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)              --      +2.3%
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                      9月            --      负2.8 
    0900 欧元区工业生产(较前月)                     7月          -0.5%     +0.6%
                       (较上年同期)                              -0.4%     +0.4%
    
    9月15日(四)
    0630 瑞士三个月LIBOR利率目标区间              第三季           -- 负1.25%-负0.25%
    0830 英国零售销售(较前月)                       8月            --      +1.4%
                     (较上年同期)                                  --      +5.9%
             扣除能源的零售销售(较前月)                            --      +1.5%
                               (较上年同期)                        --      +5.4%
    0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元)       7月            --    顺差292
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   8月终值        +0.1%     -0.6%
                                       (较上年同期)              +0.2%     +0.2%
               扣除食品和能源HICP(较前月)                          --      -0.6%
                                 (较上年同期)                    +0.8%     +0.8%
    1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      9月            --       49.2
    1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      9月            --       55.3
    1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      9月            --       40.6
    1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数    9月            --       34.6
    1100 英国央行利率决定                         　9月          0.25%     0.25%
                量化宽松规模(亿英镑)                             4,350     4,350
                货币政策委员会(MPC)投票结果                        --      0-0-9
                                                                   (升息-不变-降息)
    
    9月16日(五)
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)               7月            --   顺差12.02
               全球贸易收支(亿欧元)                                --   顺差46.62
    0900 欧元区劳工成本(较上年同期)                第二季          --       +1.7%
               薪资(较上年同期)                                    --       +1.8%(完)  
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 张荻 审校 徐文焰)

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