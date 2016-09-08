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亚洲 | 2016年 9月 8日 星期四 14:41 BJT

《全球汇市》日央行副总裁讲话后日圆守住涨幅，欧元走势看ECB决议

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1251  1.1237  +0.12  +3.60  1.0860
    美元/日圆            101.65  101.71  -0.06 -15.50  120.30
    欧元/日圆         114.37  114.33  +0.03 -12.34  130.47
    美元/瑞郎            0.9692  0.9694  -0.02  -3.25  1.0018
    英镑/美元            1.3331  1.3337  -0.04  -9.55  1.4738
    美元/加元            1.2872  1.2882  -0.08  -6.99  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6739  6.6700  +0.06  +1.61  6.5680
    澳元/美元            0.7708  0.7672  +0.47  +5.95  0.7275
    新西兰元/美元        0.7470  0.7449  +0.28  +9.45  0.6825
    澳元/日圆         78.330  77.990  +0.44 -10.60  87.620
    新西兰元/日圆     75.920  75.730  +0.25  -7.39  81.980
    英镑/日圆         135.51  135.71  -0.15 -23.54  177.22
    澳元/新西兰元     1.0314  1.0290  +0.23  -3.28  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王洋/刘秀红/王颖/艾茂林; 审校 高琦/王兴亚/张荻/孙茉莉/李春喜)

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