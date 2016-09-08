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市场报道 | 2016年 9月 8日 星期四 14:53 BJT

《汇市简讯》欧元/美元料将进一步上涨

0636 GMT

* 欧元/美元昨日在纽约盘小涨至新高1.1272

* 美国疲弱ISM非制造业数据带动的欧元/美元涨势已经持续两日

* 亚洲盘限于1.1235-58的区间。欧洲央行(ECB)今日稍晚料宣布维持利率不变

* 日线一目均衡云区站上1.1170

* 技术面看多。投机者做空欧元。在1.1180-1.1380之间的逢低买盘看似谨慎

(编译 高琦 审校 王颖)

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