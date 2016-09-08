《中国企业债发行日程表》--9月8日

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 济宁城投 10 15 9/6簿记建档 3.55% AA+ 9/7-9/9 银河证券 停车场建设项目专项债 (第5/10年附投资者选择权；第8年以后附分期还本条款) ========================================================================================= 山东经济 18 10 9/7簿记建档 *3.54% AA+ 9/8-9/9 中信建投证券 开发投资 (附第5年末投资者选择权) ========================================================================================= 广饶县经 20 7 9/7簿记建档 *3.61% AA 9/8-9/9 恒泰长财证券 济发展投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份公司提供担保) ========================================================================================= 扬州广陵 15 7 9/6簿记建档 3.62% AA 9/7-9/12 恒泰长财证券 新城投资发展 (第3-7年偿还20%本金/中合中小企业融资担保提供担保) ========================================================================================= 黔东南州 7.9 7 9/7簿记建档 *4.42% AA 9/8-9/12 银河证券 开发投资 (附第5年末投资者选择权) ========================================================================================= 湘乡经济开发区 15 7 9/8簿记建档 上限5.50% AA- 9/9-9/12 财富证券 建设投资开发 (第3-7年末还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 广州番禺信息 5 10 9/7簿记建档 *4.50% AA 9/8-9/12 广州证券 技术投资发展公司 (第3-10年末分别偿还10%或15%本金) ========================================================================================= 南昌城市建设 12.7 10 9/9簿记建档 *上限4.20% AA+ 9/12-9/14 国盛证券 投资发展管廊专项债 (第3-10年末每年偿还5%-20%本金/中债信用增进投资提供担保) ========================================================================================= 济宁市中区城建 9 7 9/9簿记建档 *上限4.30% AA 9/12-9/14 东北证券 投资地下综合管廊专项债 (第3-7年末还20%本金/中合中小企业融资担保股份公司提供担保) ========================================================================================= 青岛昌阳 17.7 7 9/9簿记建档 *上限4.80% AA 9/12-9/14 申万宏源证券 投资开发 (第3-7年末还20%本金) 东方花旗证券 ========================================================================================= 宁德交通 至多7 10 9/9簿记建档 *上限4.40% AA 9/12-9/14 海通证券 投资集团 (附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) 国开证券 ========================================================================================= 文山城市 11.6 7 9/12簿记建档 上限5.00% AA 9/13-9/19 国金证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 贵阳白云 12 10 9/12簿记建档 上限5.00% AA 9/13-9/20 中航证券 建设投资地下综合管廊项目专项债 (第3-10年末按不同比例偿还/贵阳金阳建设投资集团提供担保) ========================================================================================= 中国宜兴环保 11.7 7 9/13簿记建档 -- AA 9/14-9/20 东吴证券 科技工业园 (第3-7年末还20%本金) ========================================================================================= 广州港集团 5 10 9/14簿记建档 -- AAA 9/18-9/20 广发证券 城市停车场建设专项债券 (第5年末附投资者选择权) ========================================================================================= 绍兴市柯桥区 10 7 9/13簿记建档 -- AA 9/19-9/21 银河证券 城建投资开发集团 (第3-7年末还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= *泸州易地扶贫 5 10 9/12簿记建档 -- AA+ 9/13-9/20 国开证券 搬迁项目收益债 华西证券 (3/10年末偿还不同比例本金/第5年末附投资者选择权/泸州市兴泸投资集团提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 威海临港国资经营 3.8 4 9/6簿记建档 4.21% AA 9/7-9/9 中投证券 小微企业增信集合债 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 库尔勒城市建设 9 4 9/5簿记建档 4.20% AA 9/6-9/9 申万宏源证券 集团小微企业增信集合债 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 合肥兴泰金融 5 3 9/7簿记建档 *3.50% AA+ 9/8-9/12 广发证券 控股集团小微企业扶持债券 (第2年末附投资人选择权) ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北1月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前 连八个交易日买超共248.88亿台币；上交易日为买超10.75亿台币。 三大法人今日合计卖超61.39亿台币，上交易日修正后为买超9.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/16 -58.33 -61.39 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r
日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。