《中国企业债发行日程表》--9月8日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 济宁城投 10 15 9/6簿记建档 3.55% AA+ 9/7-9/9 银河证券 停车场建设项目专项债 (第5/10年附投资者选择权；第8年以后附分期还本条款) ========================================================================================= 山东经济 18 10 9/7簿记建档 *3.54% AA+ 9/8-9/9 中信建投证券 开发投资 (附第5年末投资者选择权) ========================================================================================= 广饶县经 20 7 9/7簿记建档 *3.61% AA 9/8-9/9 恒泰长财证券 济发展投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份公司提供担保) ========================================================================================= 扬州广陵 15 7 9/6簿记建档 3.62% AA 9/7-9/12 恒泰长财证券 新城投资发展 (第3-7年偿还20%本金/中合中小企业融资担保提供担保) ========================================================================================= 黔东南州 7.9 7 9/7簿记建档 *4.42% AA 9/8-9/12 银河证券 开发投资 (附第5年末投资者选择权) ========================================================================================= 湘乡经济开发区 15 7 9/8簿记建档 上限5.50% AA- 9/9-9/12 财富证券 建设投资开发 (第3-7年末还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 广州番禺信息 5 10 9/7簿记建档 *4.50% AA 9/8-9/12 广州证券 技术投资发展公司 (第3-10年末分别偿还10%或15%本金) ========================================================================================= 南昌城市建设 12.7 10 9/9簿记建档 *上限4.20% AA+ 9/12-9/14 国盛证券 投资发展管廊专项债 (第3-10年末每年偿还5%-20%本金/中债信用增进投资提供担保) ========================================================================================= 济宁市中区城建 9 7 9/9簿记建档 *上限4.30% AA 9/12-9/14 东北证券 投资地下综合管廊专项债 (第3-7年末还20%本金/中合中小企业融资担保股份公司提供担保) ========================================================================================= 青岛昌阳 17.7 7 9/9簿记建档 *上限4.80% AA 9/12-9/14 申万宏源证券 投资开发 (第3-7年末还20%本金) 东方花旗证券 ========================================================================================= 宁德交通 至多7 10 9/9簿记建档 *上限4.40% AA 9/12-9/14 海通证券 投资集团 (附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) 国开证券 ========================================================================================= 文山城市 11.6 7 9/12簿记建档 上限5.00% AA 9/13-9/19 国金证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 贵阳白云 12 10 9/12簿记建档 上限5.00% AA 9/13-9/20 中航证券 建设投资地下综合管廊项目专项债 (第3-10年末按不同比例偿还/贵阳金阳建设投资集团提供担保) ========================================================================================= 中国宜兴环保 11.7 7 9/13簿记建档 -- AA 9/14-9/20 东吴证券 科技工业园 (第3-7年末还20%本金) ========================================================================================= 广州港集团 5 10 9/14簿记建档 -- AAA 9/18-9/20 广发证券 城市停车场建设专项债券 (第5年末附投资者选择权) ========================================================================================= 绍兴市柯桥区 10 7 9/13簿记建档 -- AA 9/19-9/21 银河证券 城建投资开发集团 (第3-7年末还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= *泸州易地扶贫 5 10 9/12簿记建档 -- AA+ 9/13-9/20 国开证券 搬迁项目收益债 华西证券 (3/10年末偿还不同比例本金/第5年末附投资者选择权/泸州市兴泸投资集团提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 威海临港国资经营 3.8 4 9/6簿记建档 4.21% AA 9/7-9/9 中投证券 小微企业增信集合债 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 库尔勒城市建设 9 4 9/5簿记建档 4.20% AA 9/6-9/9 申万宏源证券 集团小微企业增信集合债 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 合肥兴泰金融 5 3 9/7簿记建档 *3.50% AA+ 9/8-9/12 广发证券 控股集团小微企业扶持债券 (第2年末附投资人选择权) ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次