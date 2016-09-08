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市场报道 | 2016年 9月 8日 星期四 15:06 BJT

法国经济：央行维持预估不变，称第三季GDP将增长0.3%

路透巴黎9月8日 - 法国央行维持其对第三季经济增长的预估不变。该行周四称，第三季经济将增长0.3%，在之前三个月陷入停滞后恢复增长。

法国央行在月度企业景气调查中给出了上述预估。该调查显示，8月法国工业信心指数持平，为98。

服务业信心指数也持平，为96。

但长期陷入困境的建筑业的信心改善，该行业信心指数上升1点至98，为2011年10月以来最高。

法国央行称，所有这三大行业的企业高管预计9月行业活动将增长。

法国第二季经济增长意外停滞，受累于消费者支出低迷和企业投资下滑，这对于法国总统奥朗德所称的经济正在增强可谓一记重击。 (完)
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