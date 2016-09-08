《汇市简讯》1.3359构成英镑/美元的阻力位，1.3318形成支撑

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* 英镑/美元在亚洲盘延续自1.3320拉起的涨势，接近1.3359

* 1.3320是周三低点，因市场对英镑近期涨势锁定获利。1.3318是9月1日高点

* 1.3359是周三伦敦早盘低点，当时英国制造业产出数据疲弱

* 1.3397是周三英国制造业产出数据公布前的低点。1.3398是英国国会财政特别委员会(TSC)听证会期间触及的高点

* 英国央行总裁卡尼为8月4日的央行举措进行了辩护

* 英国公投退欧后的经济回升在8月扩大至房市和就业