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亚洲 | 2016年 9月 8日 星期四 15:00 BJT

澳洲股市：收低，投资者在欧洲央行会议前态度谨慎

路透9月8日 - 澳洲股市周四收低，在欧洲央行今日稍晚开会之前，投资者谨慎行事。

路透调查显示，欧洲央行在9月8日的会议上料将维持政策不变。但或许为了应对要求进一步放宽政策的压力，央行将在年底前宣布延长资产购买计划。

指标S&P/ASX 200指数 收盘下跌0.7%或38.45点，报5,385.80点。该指数周三小涨。

原材料和金融类股拖累大盘下跌。(完)

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