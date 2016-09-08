日本股市：央行官员谈话打压金融股拖累日经收低，但任天堂大涨

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
“今天市场的主角完全是任天堂，”SMBC日兴证券投资研究部总经理Chihiro Ohta说。“除任天堂之外,人们还在中曾宏讲话后规避金融股，但多数投资者并不想在本月稍后央行重大事件前大举建仓。”
日本央行副总裁中曾宏表示,央行本月稍后将对政策效果进行全面评估，届时将考虑如何加快实现2%通胀率目标。
金融股受挫，日本第一生命保险 跌2.0%，三菱东京日联银行 和三井住友金融集团 均下跌1.3%。
东证股价指数 下滑0.3%至1,345.95点。
JPX-日经400指数 跌0.4%报12,070.28点。(完)
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北1月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前 连八个交易日买超共248.88亿台币；上交易日为买超10.75亿台币。 三大法人今日合计卖超61.39亿台币，上交易日修正后为买超9.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/16 -58.33 -61.39 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r
日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。