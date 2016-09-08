日本股市：央行官员谈话打压金融股拖累日经收低，但任天堂大涨

“今天市场的主角完全是任天堂，”SMBC日兴证券投资研究部总经理Chihiro Ohta说。“除任天堂之外,人们还在中曾宏讲话后规避金融股，但多数投资者并不想在本月稍后央行重大事件前大举建仓。”

日本央行副总裁中曾宏表示,央行本月稍后将对政策效果进行全面评估，届时将考虑如何加快实现2%通胀率目标。

金融股受挫，日本第一生命保险 跌2.0%，三菱东京日联银行 和三井住友金融集团 均下跌1.3%。

东证股价指数 下滑0.3%至1,345.95点。