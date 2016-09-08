国际油市：油价涨幅扩大至逾1.5%，因美国上周原油库存大降

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
0641GMT时，11月布兰特原油期货 涨0.66美元，至48.64美元，周三结算价上涨0.72美元。
美国10月原油期货 升0.76美元，至每桶46.26美元，周三收高0.67美元。
过去两年美国原油库存处于纪录高位，部分缘于页岩油产业繁荣。热带风暴Hermine上周末威胁墨西哥湾炼油地区，此后移至美国东海岸，部分分析师称，可能影响了库存数据。
“对于库存大降，我非常意外，”Mitsubishi UFJ Research and Consulting驻东京资深分析师Tomomichi Akuta称，“尽管(热带风暴)可能造成了暂时影响，但还是令人担心供需平衡严重紧张。”
分析师称，美国汽油库存大幅减少亦支撑了油价。
美国石油协会(API)数据显示，汽油库存减少230万桶，而预估为减少17.1万桶。上周馏分油库存增加94.4万桶，市场预期为增加68.4万桶。
中国公布的贸易数据显示，8月原油进口量较上年同期增长近25%，至第二纪录高位。这亦提振了油价。
油价周一触及一周高位，此前俄罗斯和沙特同意就稳定油市进行合作。之后油价下跌，因协议存在不确定性，尤其是在4月多哈会议上，全球最大产油国的限产磋商以失败告终。
OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国于9月26-28日在阿尔及利亚举行非正式会谈时，预计将讨论冻产。(完)
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* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北1月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前 连八个交易日买超共248.88亿台币；上交易日为买超10.75亿台币。 三大法人今日合计卖超61.39亿台币，上交易日修正后为买超9.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/16 -58.33 -61.39 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r
日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。