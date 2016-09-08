国际油市：油价涨幅扩大至逾1.5%，因美国上周原油库存大降

0641GMT时，11月布兰特原油期货 涨0.66美元，至48.64美元，周三结算价上涨0.72美元。

美国10月原油期货 升0.76美元，至每桶46.26美元，周三收高0.67美元。

过去两年美国原油库存处于纪录高位，部分缘于页岩油产业繁荣。热带风暴Hermine上周末威胁墨西哥湾炼油地区，此后移至美国东海岸，部分分析师称，可能影响了库存数据。

“对于库存大降，我非常意外，”Mitsubishi UFJ Research and Consulting驻东京资深分析师Tomomichi Akuta称，“尽管(热带风暴)可能造成了暂时影响，但还是令人担心供需平衡严重紧张。”

分析师称，美国汽油库存大幅减少亦支撑了油价。

美国石油协会(API)数据显示，汽油库存减少230万桶，而预估为减少17.1万桶。上周馏分油库存增加94.4万桶，市场预期为增加68.4万桶。

中国公布的贸易数据显示，8月原油进口量较上年同期增长近25%，至第二纪录高位。这亦提振了油价。

油价周一触及一周高位，此前俄罗斯和沙特同意就稳定油市进行合作。之后油价下跌，因协议存在不确定性，尤其是在4月多哈会议上，全球最大产油国的限产磋商以失败告终。

OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国于9月26-28日在阿尔及利亚举行非正式会谈时，预计将讨论冻产。(完)