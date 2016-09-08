路透基点：中粮农业26亿美元再融资贷款吸引约20家银行参与--TRLPC

路透香港9月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中粮农业的26亿美元再融资贷款在联贷阶段吸引到约20家银行参与，贷款分为两个部分。

消息人士补充说，还有一些银行料将参与，交易可能于9月底完成。银行回复的初始截止日期是8月19日。

荷兰银行和中国银行负责贷款的协调安排。贷款包含一年期和三年期两部分，最高综合收益分别为105和130个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)分别加码90个105个基点。中粮农业母公司中粮集团为担保人。

贷款将用于为中粮农业前身--来宝农业2014年9月与23家银行签署的25.5亿美元俱乐部贷款进行再融资。这笔自行安排的循环贷款，由中粮及来宝按比例担保，贷款包含一年期及两年期部分。综合收益在100-130个基点。

来宝农业原为中粮集团与来宝集团的合资事业，中粮持股51%。中粮3月完成买断来宝农业股权交易。来宝农业成为中粮的全资子公司，并改名为中粮农业。中粮集团旗下中粮香港2月签署一笔4亿美元贷款，用于支持收购来宝农业。(完)