路透基点：中粮农业26亿美元再融资贷款吸引约20家银行参与--TRLPC

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透香港9月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中粮农业的26亿美元再融资贷款在联贷阶段吸引到约20家银行参与，贷款分为两个部分。
消息人士补充说，还有一些银行料将参与，交易可能于9月底完成。银行回复的初始截止日期是8月19日。
荷兰银行和中国银行负责贷款的协调安排。贷款包含一年期和三年期两部分，最高综合收益分别为105和130个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)分别加码90个105个基点。中粮农业母公司中粮集团为担保人。
贷款将用于为中粮农业前身--来宝农业2014年9月与23家银行签署的25.5亿美元俱乐部贷款进行再融资。这笔自行安排的循环贷款，由中粮及来宝按比例担保，贷款包含一年期及两年期部分。综合收益在100-130个基点。
来宝农业原为中粮集团与来宝集团的合资事业，中粮持股51%。中粮3月完成买断来宝农业股权交易。来宝农业成为中粮的全资子公司，并改名为中粮农业。中粮集团旗下中粮香港2月签署一笔4亿美元贷款，用于支持收购来宝农业。(完)
(编译 艾茂林; 审校 张涛)
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北1月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前 连八个交易日买超共248.88亿台币；上交易日为买超10.75亿台币。 三大法人今日合计卖超61.39亿台币，上交易日修正后为买超9.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/16 -58.33 -61.39 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r
日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。