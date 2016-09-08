欧元债市：欧元区公债持稳，审慎观望稍晚欧洲央行会议

中国债市动态：现券窄幅震荡期货走弱，短端表现略优
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
德国10年期公债收益率 盘初持平于负0.11%，本周已下跌约8个基点，30年期公债收益率 则大跌约12个基点。
欧元区其他国家公债收益率大多持平至略跌。
分析师称市场预期集中在，欧洲央行(ECB)是否将延长规模1.7万亿欧元的资产购买计划，以及是否可能对计划做出调整，以扩大合格债券范围。
“注意力大多集中在公债购买上面，以及欧洲央行面临的挑战，”London and Capital的固定收益资产组合资深经理Rabbani Wahhab说。“我们认为这是固定收益市场的主要关注点。”
爱尔兰将发售10亿欧元10年期公债。分析师称，因投资者不愿意在欧洲央行会议前轻举妄动，债券需求可能受到抑制。(完)
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(编译 蔡美珍/艾茂林; 审校 王洋/孙茉莉)
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透上海1月16日 - 中国银行间市场流动性周一趋紧，资金价格亦走升。年初银行存款普遍增加较多，月 中准备金例行补缴压力不小，而且春节前取现高峰将至，加之本周还有缴税影响，资金需求高峰期料持续到下 周初。 交易员指出，对于季节性井喷的资金需求，央行应能及时通过公开市场逆回购给予满足，短期资金虽难脱 偏紧局面，但应该也不会有太大问题。 “越来越紧的节奏，这周日子估计都不好过了。”上海一券商交易员称。 华东一银行交易员表示，今日大行供给明显减少，主要是因为准备金补缴，“1月和一季度都是（存款） 旺季营销，补缴的规模会很大，有些大行（月中）几百亿的补缴规模，自己不借就不错了，少出是肯定的。” 她并谈到，本周缴税也将进行，此外春节前最主要的影响因素取现需求也会在本周集中体现；今日跨节资 金供给不多，价格也进一步抬升。 中国央行公开市场今日进行了2,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，28天期1,900亿元。据 此计算，单日净投放1,650亿元。 上述银行
路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国环球租赁的三年期境内贷款获得银行业者极热烈反应后，提高金额至20.3亿人民币(2.99亿美元)，已完成签署。