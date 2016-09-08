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债券 | 2016年 9月 8日 星期四 15:25 BJT

欧元债市：欧元区公债持稳，审慎观望稍晚欧洲央行会议

德国10年期公债收益率 盘初持平于负0.11%，本周已下跌约8个基点，30年期公债收益率 则大跌约12个基点。

欧元区其他国家公债收益率大多持平至略跌。

分析师称市场预期集中在，欧洲央行(ECB)是否将延长规模1.7万亿欧元的资产购买计划，以及是否可能对计划做出调整，以扩大合格债券范围。

“注意力大多集中在公债购买上面，以及欧洲央行面临的挑战，”London and Capital的固定收益资产组合资深经理Rabbani Wahhab说。“我们认为这是固定收益市场的主要关注点。”

爱尔兰将发售10亿欧元10年期公债。分析师称，因投资者不愿意在欧洲央行会议前轻举妄动，债券需求可能受到抑制。(完)

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(编译 蔡美珍/艾茂林; 审校 王洋/孙茉莉)

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