《汇市简讯》据闻在0.8445-55挂有大量欧元/英镑卖单，令涨幅受抑

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
0734 GMT
* 据闻在0.8445-55挂有大量卖单，这帮助抑制了欧元/英镑在欧洲早盘的涨幅
* 0.8445是上周五(9月2日)高点，0.8452是10日移动均线切入位
* 0.8435是周三高点，当时市场对英镑近期涨势锁定获利
* 0.8334是周二触及的七周低点
* 欧洲央行9月料维持政策不变，但或将预示未来进一步宽松
* 欧盟执委会副主席称如果英国决定退出欧洲内部市场，则伦敦金融城将受到严重影响
(编译 高琦 审校 刘秀红)
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北1月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前 连八个交易日买超共248.88亿台币；上交易日为买超10.75亿台币。 三大法人今日合计卖超61.39亿台币，上交易日修正后为买超9.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/16 -58.33 -61.39 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r
日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。