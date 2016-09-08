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市场报道 | 2016年 9月 8日 星期四 15:47 BJT

《汇市简讯》据闻在0.8445-55挂有大量欧元/英镑卖单，令涨幅受抑

0734 GMT

* 据闻在0.8445-55挂有大量卖单，这帮助抑制了欧元/英镑在欧洲早盘的涨幅

* 0.8445是上周五(9月2日)高点，0.8452是10日移动均线切入位

* 0.8435是周三高点，当时市场对英镑近期涨势锁定获利

* 0.8334是周二触及的七周低点

* 欧洲央行9月料维持政策不变，但或将预示未来进一步宽松

* 欧盟执委会副主席称如果英国决定退出欧洲内部市场，则伦敦金融城将受到严重影响

(编译 高琦 审校 刘秀红)

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