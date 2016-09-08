《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--9月8日

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透9月8日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:56时,1港元=0.85915 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 15.07 7.62 2.30 南玻 11.94 6.84 2.03 深康佳 5.08 3.09 1.91 ST中华 10.78 5.15 2.44 ST中冠 11.56 4.66 2.89 深深宝 16.46 7.12 2.69 深华发 23.28 7.57 3.58 深赤湾 16.60 12.46 1.55 特力 68.70 22.65 3.53 飞亚达 13.13 7.45 2.05 一致药业 72.58 49.16 1.72 深深房 10.98 5.70 2.24 ST盛润 9.20 6.79 1.58 深南电 12.49 5.32 2.73 深纺织 13.31 7.71 2.01 方大集团 15.12 7.19 2.45 深国商 12.75 5.60 2.65 深赛格 11.70 5.48 2.49 宝石 14.27 6.78 2.45 小天鹅 34.95 28.88 1.41 粤高速 6.53 4.89 1.55 晨鸣纸业 9.06 6.87 1.53 ST珠江 9.84 5.83 1.96 美菱电器 6.56 4.72 1.62 大冷股份 10.83 6.21 2.03 粤电力 5.31 3.53 1.75 佛山照明 11.27 6.79 1.93 江铃汽车 29.90 20.10 1.73 沙隆达 10.68 6.79 1.83 苏常柴 8.84 4.90 2.10 威孚高科 23.05 16.35 1.64 古井贡酒 43.20 30.02 1.67 ST东海 13.74 6.70 2.39 长安汽车 15.87 13.02 1.42 京东方 2.42 2.04 1.38 鲁泰 11.50 9.73 1.38 本钢板材 5.79 2.53 2.66 张裕 38.70 22.40 2.01 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北1月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前 连八个交易日买超共248.88亿台币；上交易日为买超10.75亿台币。 三大法人今日合计卖超61.39亿台币，上交易日修正后为买超9.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/16 -58.33 -61.39 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r
日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。