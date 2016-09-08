《全球汇市》欧元小涨，市场翘首以待欧洲央行利率决定

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1267 1.1237 +0.27 +3.75 1.0860 美元/日圆 101.58 101.71 -0.13 -15.56 120.30 欧元/日圆 114.45 114.33 +0.10 -12.28 130.47 美元/瑞郎 0.9687 0.9694 -0.07 -3.30 1.0018 英镑/美元 1.3347 1.3337 +0.07 -9.44 1.4738 美元/加元 1.2859 1.2882 -0.18 -7.08 1.3839 美元/离岸人民币 6.6700 6.6700 +0.00 +1.55 6.5680 澳元/美元 0.7717 0.7672 +0.59 +6.08 0.7275 新西兰元/美元 0.7469 0.7449 +0.27 +9.44 0.6825 欧元/瑞郎 1.0916 1.0899 +0.16 +0.28 1.0886 欧元/英镑 0.8438 0.8423 +0.18 +14.54 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.4855 9.4888 -0.03 +3.43 9.1705 美元/挪威克朗 8.1454 8.1784 -0.40 -7.86 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/李春喜/艾茂林/蔡美珍；审校 张涛/高琦/于春红)
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北1月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前 连八个交易日买超共248.88亿台币；上交易日为买超10.75亿台币。 三大法人今日合计卖超61.39亿台币，上交易日修正后为买超9.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/16 -58.33 -61.39 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r
日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。