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亚洲 | 2016年 9月 8日 星期四 16:09 BJT

《全球汇市》欧元小涨，市场翘首以待欧洲央行利率决定

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1267  1.1237  +0.27  +3.75  1.0860
    美元/日圆            101.58  101.71  -0.13 -15.56  120.30
    欧元/日圆         114.45  114.33  +0.10 -12.28  130.47
    美元/瑞郎            0.9687  0.9694  -0.07  -3.30  1.0018
    英镑/美元            1.3347  1.3337  +0.07  -9.44  1.4738
    美元/加元            1.2859  1.2882  -0.18  -7.08  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6700  6.6700  +0.00  +1.55  6.5680
    澳元/美元            0.7717  0.7672  +0.59  +6.08  0.7275
    新西兰元/美元        0.7469  0.7449  +0.27  +9.44  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0916  1.0899  +0.16  +0.28  1.0886
    欧元/英镑         0.8438  0.8423  +0.18 +14.54  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4855  9.4888  -0.03  +3.43  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1454  8.1784  -0.40  -7.86  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/李春喜/艾茂林/蔡美珍；审校 张涛/高琦/于春红)

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