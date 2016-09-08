路透基点：台湾土地开发股份公司将五年期贷款规模降至26.94亿台币--TRLPC

路透香港9月8日 - 消息人士称，台湾土地开发股份有限公司已将其 五年期贷款目标规模从30亿台币降至26.94亿台币。 该贷款目前包括22.46257亿台币的A档定期贷款和4.47743亿台币B档 循环信贷，兆丰国际商业银行、台湾中小企业银行及合作金库商业银行为 该贷款的牵头行兼簿记行。 A档定期贷款利率为两年期邮政储蓄利率加码175.5个基点，税前最低 利率为3%。B档循环信贷利率较两年期邮政储蓄利率加码145个基点，税前 最低利率为2.65%。银行可获得最高35个基点的前端费。 台湾土地开发股份有限公司董事长邱复生为贷款提供个人担保，签署 日期是8月10日。 贷款用于营运资金用途，并为该公司2012年8月获得的53亿台币五年 期贷款进行再融资。(完)