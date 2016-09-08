路透基点：台湾土地开发股份公司将五年期贷款规模降至26.94亿台币--TRLPC

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透香港9月8日 - 消息人士称，台湾土地开发股份有限公司已将其 五年期贷款目标规模从30亿台币降至26.94亿台币。 该贷款目前包括22.46257亿台币的A档定期贷款和4.47743亿台币B档 循环信贷，兆丰国际商业银行、台湾中小企业银行及合作金库商业银行为 该贷款的牵头行兼簿记行。 A档定期贷款利率为两年期邮政储蓄利率加码175.5个基点，税前最低 利率为3%。B档循环信贷利率较两年期邮政储蓄利率加码145个基点，税前 最低利率为2.65%。银行可获得最高35个基点的前端费。 台湾土地开发股份有限公司董事长邱复生为贷款提供个人担保，签署 日期是8月10日。 贷款用于营运资金用途，并为该公司2012年8月获得的53亿台币五年 期贷款进行再融资。(完)
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北1月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前 连八个交易日买超共248.88亿台币；上交易日为买超10.75亿台币。 三大法人今日合计卖超61.39亿台币，上交易日修正后为买超9.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/16 -58.33 -61.39 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r
日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。