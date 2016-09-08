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亚洲 | 2016年 9月 8日 星期四 16:13 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月8日

路透9月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间
16:09时，1港元=0.85922人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均
溢价为20.1%，低于上交易日收盘的20.59%。
    
  公司名      A股代码      H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                      4.49            5.06         1.03
 建设银行                                      5.28            6.03         1.02
 中国银行                                      3.45            3.70         1.09
 农业银行                                      3.20            3.38         1.10
 招商银行                                     18.53           19.84         1.09
 中信银行                                      6.22            5.25         1.38
 交通银行                                      5.73            6.25         1.07
 民生银行                                      9.32            8.64         1.26
 中国人寿                                     21.89           20.55         1.24
 中国平安                                     35.38           43.30         0.95
 中国太保                                     29.24           29.85         1.14
 中信证券                                     16.73           17.68         1.10
 新华人寿                                     43.13           33.80         1.49
 海通证券                                     15.89           14.02         1.32
 华能国际                                      7.24            5.01         1.68
 大唐发电                                      3.96            2.13         2.16
 华电国际                                      5.17            3.57         1.69
 中煤能源                                      5.68            4.02         1.64
 中国神华                                     15.12           14.94         1.18
 中国石油                                      7.46            5.23         1.66
 兖州煤业                                     12.49            4.92         2.95
 中国石化                                      4.99            5.70         1.02
 上海石化                                      6.12            4.07         1.75
 中海油服                                     12.30            6.30         2.27
 仪征化纤                                      3.90            1.55         2.93
 中国铝业                                      3.92            2.95         1.55
 江西铜业                                     14.54            9.24         1.83
 洛阳钼业                                      3.99            1.75         2.65
 紫金矿业                                      3.37            2.66         1.47
 马钢股份                                      2.90            1.90         1.78
 鞍钢股份                                      4.55            4.12         1.29
 重庆钢铁                                      2.52            2.32         1.26
 海螺水泥                                     17.80           22.85         0.91
 洛阳玻璃                                     25.61            6.60         4.52
 京城机电                                     10.52            3.50         3.50
 中联重科                                      4.54            2.93         1.80
 金隅股份                                      4.36            3.04         1.67
 中国国航                                      7.54            5.75         1.53
 东方航空                                      6.52            4.05         1.87
 南方航空                                      7.32            4.64         1.84
 中国远洋                                      5.27            2.90         2.11
 中海集运                                      4.10            1.75         2.73
 中集集团                                     14.26            9.96         1.67
 中海发展                                      6.70            4.52         1.73
 宁沪高速                                      8.95           11.10         0.94
 深高速                                        8.55            8.11         1.23
 成渝高速                                      4.84            3.11         1.81
 皖通高速                                     13.17            6.86         2.23
 广深铁路                                      4.24            4.17         1.18
 中国南车                                      9.27            7.18         1.50
 中国交建                                     11.77            8.64         1.59
 中国铁建                                      9.37            9.52         1.15
 中国中铁                                      7.57            5.87         1.50
 长城汽车                                     10.50            8.30         1.47
 比亚迪                                       58.90           56.40         1.22
 广汽集团                                     23.25           11.46         2.36
 青岛啤酒                                     30.95           29.90         1.20
 白云山                                       25.53           20.05         1.48
 新华制药                                     12.92            6.00         2.51
 海信科龙                                     11.16            5.59         2.32
 南京熊猫                                     15.53            7.00         2.58
 晨鸣纸业                                      9.06            7.49         1.41
 上海医药                                     20.62           22.35         1.07
 中兴通讯                                     15.11           11.66         1.51
 东方电气                                      9.84            6.47         1.77
 潍柴动力                                      9.10           10.60         1.00
 东北电气                                      6.77            2.92         2.70
 广船国际                                     29.79           12.68         2.73
 昆明机床                                      7.49            2.78         3.14
 一拖股份                                     10.47            4.50         2.71
 北辰实业                                      4.29            2.63         1.90
 创业环保                                      8.17            4.68         2.03
 中国中冶                                      4.32            2.70         1.86
 金风科技                                     16.27           12.28         1.54
 丽珠                                         53.45           46.80         1.33
 万科                                         23.62           20.30         1.35
 郑煤机                                        5.93            3.64         1.90
 大连港                                        2.52            1.50         1.96
 山东墨龙                                     10.49            3.57         3.42
 浙江世宝                                     40.02           10.94         4.26
 复星医药                                     23.56           23.95         1.14
 光大银行                                      3.89            3.71         1.22
 东江环保                                     19.95           13.66         1.70
 上海电气                                      8.42            3.74         2.62
 广发证券                                     16.80           17.60         1.11
 华泰证券                                     20.09           17.34         1.35
 东方证券                                     16.61            8.26         2.34
 光大证券                                     16.92           12.50         1.58
              
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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