台湾央行：11日起银行对一般人开办新种复杂高风险外汇衍生品须申请

路透台北9月8日 - 台湾央行周四表示，从9月11日(周日)起，银行对专业投资机构投资人及高净值投资法人以外的客户，在办理新种复杂性高风险外汇衍生性金融商品前，一律要先申请。

央行公布修正〞银行业办理外汇业务管理办法〞部分条文要求，银行在办理新种复杂性高风险外汇衍生性金融商品前，除针对专业投资机构投资人及高净值投资法人客户外，对其他客户一律须于开办前申请。

〞标准变严格了，这个很复杂啊，所以要限制。〞台湾央行行务委员贺培真说。

央行并称，客户分可分四大类，除前述两项客户外，还包括〞其他专业法人客户〞及〞一般投资人〞；换言之，银行对后两种客户开办新种复杂性高风险外汇衍生性金融商品前，必须在开办前申请。