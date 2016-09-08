台湾央行：11日起银行对一般人开办新种复杂高风险外汇衍生品须申请

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北9月8日 - 台湾央行周四表示，从9月11日(周日)起，银行对专业投资机构投资人及高净值投资法人以外的客户，在办理新种复杂性高风险外汇衍生性金融商品前，一律要先申请。
央行公布修正〞银行业办理外汇业务管理办法〞部分条文要求，银行在办理新种复杂性高风险外汇衍生性金融商品前，除针对专业投资机构投资人及高净值投资法人客户外，对其他客户一律须于开办前申请。
〞标准变严格了，这个很复杂啊，所以要限制。〞台湾央行行务委员贺培真说。
央行并称，客户分可分四大类，除前述两项客户外，还包括〞其他专业法人客户〞及〞一般投资人〞；换言之，银行对后两种客户开办新种复杂性高风险外汇衍生性金融商品前，必须在开办前申请。
据台湾央行官员介绍，过去央行对于规范衍生性金融商品的申请办理程序，非按产品的复杂程度区分；但在TRF(目标可赎回远期契约)交易引发相关风暴后，央行配合立法院3月28日的决议，因而强化复杂性高风险的商品之监理。(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北1月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前 连八个交易日买超共248.88亿台币；上交易日为买超10.75亿台币。 三大法人今日合计卖超61.39亿台币，上交易日修正后为买超9.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/16 -58.33 -61.39 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r
日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。