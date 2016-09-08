欧洲汇市：英镑兑美元保持在七周高位下方，卡尼保留进一步放松的选项

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
“显然，市场本来预期能听到更加乐观的言论，”德国商业银行汇市分析师Esther Reichelt说道。
“的确，不确定性的冲击并没有立刻降临，部分可能是因为英国央行采取的安抚市场的举措，部分可能是因为英镑走软，从而通过提振出口和国内旅游刺激了经济成长。然而，英国退欧诸多细节所带来的风险仍是个问题，对于英国央行和汇市都是如此。”
周三公布的英国7月制造业产出数据反映出，英国6月公投后的形势不那么好，这提醒投资者风险犹存。
英镑兑欧元 小跌至0.8435英镑，关注欧洲央行政策会议以及央行总裁德拉吉是否会暗示未来进一步宽松政策。（完）
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* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北1月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前 连八个交易日买超共248.88亿台币；上交易日为买超10.75亿台币。 三大法人今日合计卖超61.39亿台币，上交易日修正后为买超9.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/16 -58.33 -61.39 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r
日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。