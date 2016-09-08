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市场报道 | 2016年 9月 8日 星期四 16:33 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元保持在七周高位下方，卡尼保留进一步放松的选项

“显然，市场本来预期能听到更加乐观的言论，”德国商业银行汇市分析师Esther Reichelt说道。

“的确，不确定性的冲击并没有立刻降临，部分可能是因为英国央行采取的安抚市场的举措，部分可能是因为英镑走软，从而通过提振出口和国内旅游刺激了经济成长。然而，英国退欧诸多细节所带来的风险仍是个问题，对于英国央行和汇市都是如此。”

周三公布的英国7月制造业产出数据反映出，英国6月公投后的形势不那么好，这提醒投资者风险犹存。

英镑兑欧元 小跌至0.8435英镑，关注欧洲央行政策会议以及央行总裁德拉吉是否会暗示未来进一步宽松政策。（完）

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