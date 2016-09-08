欧洲汇市：英镑兑美元保持在七周高位下方，卡尼保留进一步放松的选项

“显然，市场本来预期能听到更加乐观的言论，”德国商业银行汇市分析师Esther Reichelt说道。

“的确，不确定性的冲击并没有立刻降临，部分可能是因为英国央行采取的安抚市场的举措，部分可能是因为英镑走软，从而通过提振出口和国内旅游刺激了经济成长。然而，英国退欧诸多细节所带来的风险仍是个问题，对于英国央行和汇市都是如此。”