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市场报道 | 2016年 9月 8日 星期四 16:41 BJT

全球贵金属：9月7日SPDR黄金持仓降0.03%，iShares白银持仓增加0.32%

路透9月8日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二下降0.03
%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量增加0.32%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)   日期    持仓量(盎司)    日期          变动   增减
    SPDR      30,601,670.1  9月7日  30,612,097.4  　9月6日    -10,427.3  -0.03%
    iShares  362,719,664.7  9月7日 361,580,171.1    9月6日  1,139,493.6   0.32%(完)
         
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 刘秀红；审校 于春红)

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