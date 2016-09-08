更新版 1-中国汇市：人民币微收升短期料延续横盘整理，掉期市场隐现大行维稳动作

* 人民币收盘微升，中间价终止连两日反弹 * 市场波动区间狭窄，偏购汇 * 向好中国外贸数据对汇市影响有限 * 短期人民币汇价料横盘整理 * 掉期市场隐现大行维稳动作 (新增评论和收盘报价) 路透北京9月8日 - 人民币兑美元即期 周四收盘微升，中间价则微跌终止连 两日反弹。交易员称，客盘购汇情绪相对偏强，令人民币承压，但大行仍借着美元指数调整 之际稳住汇价，以期影响下日中间价，进而稳定市场预期，短期汇价料延续横盘整理，关注 晚间欧央行议息会议。 他们并指出，早间向好中国外贸数据对汇市情绪影响有限；大行继续在境内掉期市场维 稳，境内美元掉期曲线继续回落，一年期掉期 已由周一910点的逾两个月高点 一路下跌至700点下方，周内最大跌幅逾26%；但离岸掉期曲线却意外走升，因离岸人民币需 求上升，短端掉期上行并推高长端。 “最近市场还是要守一守，6.68感觉是近期的底线，短期应该破不了，...市场也在等 欧洲央行的议息会议，看是不是要继续放水。”一外资行交易员称。 交易员并称，监管层的底线会守住，而近期人民币即期汇价交投大都低于中间价，且结 汇盘还是出不来，因此短期人民币汇价还是维持盘整的可能性更大。 掉期方面，交易员指出，还是能感觉到大行在长端提供美元流动性，一方面是继续稳定 市场预期，另一方面料是央行在续做掉期，继续为调控市场汇集子弹，毕竟即将出炉的欧洲 央行和美联储议息会议的内容可能会对人民币汇率造成干扰。 而由于离岸人民币资金池结构性问题，使得离岸人民币市场流动性出现一定的波动，香 港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR) 周四升至5.446%的逾七个半月新 高，离岸人民币掉期隐含利率 亦短暂触及10.962%近一年高点。 另一外资行交易员指出，离岸人民币需求变多，还有一种可能是央行在离岸收紧人民币 流动性，通过这个打压做空人民币的投机者，但预计这种紧张状况不会持续太久。 受基数因素、内外需均有改善的影响，中国8月进出口双双优于预期。当月出口同比降 幅为今年4月以来最窄；进口同比增速为2014年10月以来首度转为正值，也是近两年最高水 准。 全球汇市，欧元周四小涨，交易员等待欧洲央行政策决定。很多人认为这一决定不会对 欧元带来任何重大影响，哪怕进一步放松货币政策。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.6639 6.6641 0.00% 中间价 6.662 6.6555 -0.10% 成交额 236.92亿美 217.44亿美元 元 日内波动幅度(pips) 68 日低6.6695 日高6.6627 今年以来升贬幅度 -2.56% 2005年汇改以来升贬幅度 24.20% 一年期美元/人民币掉期 700 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6726 6.67 一年期NDF 6.812 6.8233 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.6634； 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15 点的参考汇率为7.5069、6.5588和8.8936。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑 参考价。（完） (发稿 李文科/张金栋; 审校 杨淑祯)