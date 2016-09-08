更新版 1-中国汇市：人民币微收升短期料延续横盘整理，掉期市场隐现大行维稳动作

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
* 人民币收盘微升，中间价终止连两日反弹 * 市场波动区间狭窄，偏购汇 * 向好中国外贸数据对汇市影响有限 * 短期人民币汇价料横盘整理 * 掉期市场隐现大行维稳动作 (新增评论和收盘报价) 路透北京9月8日 - 人民币兑美元即期 周四收盘微升，中间价则微跌终止连 两日反弹。交易员称，客盘购汇情绪相对偏强，令人民币承压，但大行仍借着美元指数调整 之际稳住汇价，以期影响下日中间价，进而稳定市场预期，短期汇价料延续横盘整理，关注 晚间欧央行议息会议。 他们并指出，早间向好中国外贸数据对汇市情绪影响有限；大行继续在境内掉期市场维 稳，境内美元掉期曲线继续回落，一年期掉期 已由周一910点的逾两个月高点 一路下跌至700点下方，周内最大跌幅逾26%；但离岸掉期曲线却意外走升，因离岸人民币需 求上升，短端掉期上行并推高长端。 “最近市场还是要守一守，6.68感觉是近期的底线，短期应该破不了，...市场也在等 欧洲央行的议息会议，看是不是要继续放水。”一外资行交易员称。 交易员并称，监管层的底线会守住，而近期人民币即期汇价交投大都低于中间价，且结 汇盘还是出不来，因此短期人民币汇价还是维持盘整的可能性更大。 掉期方面，交易员指出，还是能感觉到大行在长端提供美元流动性，一方面是继续稳定 市场预期，另一方面料是央行在续做掉期，继续为调控市场汇集子弹，毕竟即将出炉的欧洲 央行和美联储议息会议的内容可能会对人民币汇率造成干扰。 而由于离岸人民币资金池结构性问题，使得离岸人民币市场流动性出现一定的波动，香 港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR) 周四升至5.446%的逾七个半月新 高，离岸人民币掉期隐含利率 亦短暂触及10.962%近一年高点。 另一外资行交易员指出，离岸人民币需求变多，还有一种可能是央行在离岸收紧人民币 流动性，通过这个打压做空人民币的投机者，但预计这种紧张状况不会持续太久。 受基数因素、内外需均有改善的影响，中国8月进出口双双优于预期。当月出口同比降 幅为今年4月以来最窄；进口同比增速为2014年10月以来首度转为正值，也是近两年最高水 准。 全球汇市，欧元周四小涨，交易员等待欧洲央行政策决定。很多人认为这一决定不会对 欧元带来任何重大影响，哪怕进一步放松货币政策。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.6639 6.6641 0.00% 中间价 6.662 6.6555 -0.10% 成交额 236.92亿美 217.44亿美元 元 日内波动幅度(pips) 68 日低6.6695 日高6.6627 今年以来升贬幅度 -2.56% 2005年汇改以来升贬幅度 24.20% 一年期美元/人民币掉期 700 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6726 6.67 一年期NDF 6.812 6.8233 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.6634； 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15 点的参考汇率为7.5069、6.5588和8.8936。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑 参考价。（完） (发稿 李文科/张金栋; 审校 杨淑祯)
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北1月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前 连八个交易日买超共248.88亿台币；上交易日为买超10.75亿台币。 三大法人今日合计卖超61.39亿台币，上交易日修正后为买超9.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/16 -58.33 -61.39 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r
日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。