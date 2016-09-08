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亚洲 | 2016年 9月 8日 星期四 17:31 BJT

韩国新股：建筑机械生产商斗山山猫料通过IPO筹资至多22.5亿美元

路透首尔9月8日 - 韩国建筑机械生产商斗山山猫(Doosan Bobcat)周四表示，计划在今年进行的首次公开发行(IPO)料将筹资至多2.45万亿(兆)韩元(22.5亿美元)。

斗山山猫称，其初步发行指导价料为每股41,000-50,000韩元，总计4,900万股现有股票将上市。(完) (编译 汪红英；审校 艾茂林)

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