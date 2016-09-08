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亚洲 | 2016年 9月 8日 星期四 18:42 BJT

东南亚股市：多数表现疲弱等待欧洲央行利率结果，泰国股市跌逾2%

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   374.91    -1.87   -0.50  +12.65   332.82
    新加坡                     2894.48     0.83   +0.03   +0.41  2882.73
    马来西亚                  1691.38     1.81   +0.11   -0.07  1692.51
    泰国                      1455.38   -31.82   -2.14  +12.99  1288.02
    印尼                      5371.08   -10.28   -0.19  +16.94  4593.01
    菲律宾                     7667.07    47.97   +0.63  +10.28  6952.08
    越南                        666.07     4.79   +0.72  +15.03   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红/侯雪萍; 审校 王洋)

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