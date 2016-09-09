重温稿-台湾货币市场：拆款利率稳中透坚，中秋节后落点拆款有略向上趋势

* 拆款市场力持稳定 * 外商银资金偏多 * 短票利率稳于区间，但调度难度稍升 * 公债交割无碍债券附买回市况 记者 高洁如 路透台北9月8日 - 台湾银行间拆款利率周四稳中透升。资金调度人士指出，中秋节过 后约是一周以上落点的拆款，因银行普遍保守，拆出利率朝区间高位靠拢，在下周三前有趋 升的潜力，但幅度料是小幅。 交易员表示，下周的中秋长假因为有四天的连假，下周三当日准备数字一共要累计五天 。因此虽然还是在期初，但是市场也不太敢大意。对此多家大型银行已略微提高中秋过后落 点的拆出的利率，约1基点。 〞以前很少因为连假，利率上来，这次有季底不太一样，需求也有多一点，〞一位大型 商银交易人士表示。 另一家商银交易人士表示，因应下周的中秋假期，虽然是多钱的拆出方，但还是保守， 〞没办法随意挥霍。〞她说。 也有交易人士提到，上日的外汇市场外资汇入态势明显，今日部分反应在外商银短钱多 ，拆入的外商银不再续借。未来外商银行的资金情势有待观察。 本地时间18:17 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.286 31.240 台湾加权股价指数<.TWII 9,262.89 9,259.07 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.175% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.174-0.200% 0.173-0.200% --一周拆款利率区间 0.180-0.300% 0.173-0.290% --两周拆款利率区间 0.175-0.300% 0.180-0.310% **短票利率大致平稳** 短票市场方面，今日大型票券商面临情势较为不同，部分大型票券商可能因为国民党政 治关系，在操作上较不好调入资金。惟情况不算严重。 另外一家大票券商则说，今日反向多钱，从拆入方变成拆出方。〞今天钱太多，我还逆 势要拆出。一不注意就收过头了，因为货型基金反向多很多钱。〞 今日30天跨季短票卖断利率主要承作在0.29-0.30%，0.30%的利率也还不少。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率0.289%，区间在0.25-0.35%，成交金 额为56.61亿台币；前日加权平均利率在0.293%，区间在0.28-0.34%，成交金额为56.80亿台 币。自保60天短票成交加权平均利率上日在0.303%，区间在0.29-0.31%，成交金额为31.74 亿台币；前日在0.285%，区间在0.25-0.31%，成交金额为25.63亿台币。 台湾央行周四发行1,586.5亿台币定存单，较今日到期定存单金额1,588.5亿台币，发行 余额减2亿台币。周五到期央行定存单共2,689亿台币。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为208亿台币，累计超额准备1,022亿台币、加 计前期1%的超额准备为2,550亿台币。 **债券附买回市况平稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，目前每天都承做一些些跨月交易，利率尚能持 稳。部分票券商表示，今日有许久已未联络的投信进场询问能否丢钱，可见资金偏松。 〞RP市场没有大的议题。投信各有进出，有人多有人缺，客户群不同而已，〞一位大型 证券商交易员说。 也有交易员表示，今天不管投信、银行、寿险都宽松，市场没什么变动，大致上很平稳 。 周四有95/6期公债还本850亿台币、付利息15.9375亿台币。紧缩因素则有：周四汇丰控 股发行美元债20亿美元。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率没大的变化；短天期公债RP利率区间0.27 -0.28%；与银行承作的公债RP利率主要位于0.28-0.29%；公司债附买回利率主要成交在0.34 -0.35%，以0.35%居多。 至于大型票券商与金融机构承作利率也不变；短天期公债附买回利率区间在0.21-0.24% ，短天期公司债附买回利率则主要在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在 0.25-0.27%。(完) (审校 林高丽/张喜良)