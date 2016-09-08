亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1.3%，追随上海期胶涨势

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
2月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收高2日圆，报每公斤158.1日圆。
沪胶1月合约 涨210元人民币，收报每吨12,775元。该合约较8月31日触及的三个月低点上涨6.4%。
新加坡期胶10月合约 最新报每公斤131.2美分，涨0.5美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译/审校 李春喜/王兴亚/孙茉莉)
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北1月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前 连八个交易日买超共248.88亿台币；上交易日为买超10.75亿台币。 三大法人今日合计卖超61.39亿台币，上交易日修正后为买超9.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/16 -58.33 -61.39 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r
日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。