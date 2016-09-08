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亚洲 | 2016年 9月 8日 星期四 18:38 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1.3%，追随上海期胶涨势

2月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收高2日圆，报每公斤158.1日圆。

沪胶1月合约 涨210元人民币，收报每吨12,775元。该合约较8月31日触及的三个月低点上涨6.4%。

新加坡期胶10月合约 最新报每公斤131.2美分，涨0.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译/审校 李春喜/王兴亚/孙茉莉)

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