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市场报道 | 2016年 9月 8日 星期四 21:34 BJT

美国热股：TRACTOR SUPPLY下调全年业绩预估，盘初暴跌15%

路透9月8日 - 家居装修和宠物护理产品零售商TRACTOR SUPPLY CO 下调全年业绩预估。

该公司股价周三收于83.53美元，盘初暴跌15%，报70.95美元。(完)

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