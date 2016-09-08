美国热股：TRACTOR SUPPLY下调全年业绩预估，盘初暴跌15%

《香港报摘》--经济日报1月16日
--环球政经敏感度最高的一周展开，国家主席习近平明日将首次出席达沃斯论坛，市场憧憬他会对中美关系有新阐述。分析认为，习近平在美国候任总统特朗普周五就职前表态，或影响美国未来对华政策取向，增加市场不明朗因素，连升3周的港股或因此借势回调。
路透9月8日 - 家居装修和宠物护理产品零售商TRACTOR SUPPLY CO 下调全年业绩预估。
该公司股价周三收于83.53美元，盘初暴跌15%，报70.95美元。(完)
--环球政经敏感度最高的一周展开，国家主席习近平明日将首次出席达沃斯论坛，市场憧憬他会对中美关系有新阐述。分析认为，习近平在美国候任总统特朗普周五就职前表态，或影响美国未来对华政策取向，增加市场不明朗因素，连升3周的港股或因此借势回调。
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
中共中央政治局常务委员会召开会议称，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。