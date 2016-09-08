美国热股：TRACTOR SUPPLY下调全年业绩预估，盘初暴跌15%

《香港报摘》--经济日报1月16日

--环球政经敏感度最高的一周展开，国家主席习近平明日将首次出席达沃斯论坛，市场憧憬他会对中美关系有新阐述。分析认为，习近平在美国候任总统特朗普周五就职前表态，或影响美国未来对华政策取向，增加市场不明朗因素，连升3周的港股或因此借势回调。