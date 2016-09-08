马来西亚期市：棕榈油期货收高，受豆油和原油表现上佳提振

《汇市简讯》伦敦盘初：英镑全线下滑
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透吉隆坡9月8日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连跌走势而收高，受原油和豆油表现较佳的提振。
9月2日棕榈油曾取得两周来最大单日涨幅，在周二触及约三周高位2,662马币。
之后棕榈油下跌，因市场估计产量将上升。下周二马来西亚棕榈油局将公布产出数据。一项路透近期进行的调查显示，马来西亚棕榈油8月产量或增长9.7%，月末库存降至160万吨。
指标11月棕榈油期货 收盘上涨0.5%，至每吨2,610马币(林吉特)。
成交量为37,335口，低于2015年均量44,600口。
“豆油开始走高，原油价格看似坚挺，”一位在吉隆坡的期货交易员说。
“下周二马来西亚棕榈油局公布数据前，市场预计将横盘整理。”
芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 涨0.8%，大商所1月豆油合约 小升0.1%。
棕榈油价格也对原油的表现有关联。今日油价上涨逾1%，因之前美国数据显示该国原油库存大幅下滑。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 王洋; 审校 王兴亚)
* 日股日经指数跌1.0%，中国股市沪综指下滑1.8%, MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.54%，美国原油期货涨0.17%，以美元计价的现货金涨0.66%
路透台北1月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为卖超58.33亿台币，中止先前 连八个交易日买超共248.88亿台币；上交易日为买超10.75亿台币。 三大法人今日合计卖超61.39亿台币，上交易日修正后为买超9.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/16 -58.33 -61.39 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r
日经指数 收盘跌1%至19,095.24点，盘中曾触及12月30日以来最低水准19,061.27点。钢铁 和航运 等类股表现不及大盘；特朗普的基建支出计划可能会刺激全球需求的预期此前令这两类公司受益。