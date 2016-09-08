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亚洲 | 2016年 9月 8日 星期四 20:19 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受豆油和原油表现上佳提振

路透吉隆坡9月8日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连跌走势而收高，受原油和豆油表现较佳的提振。

9月2日棕榈油曾取得两周来最大单日涨幅，在周二触及约三周高位2,662马币。

之后棕榈油下跌，因市场估计产量将上升。下周二马来西亚棕榈油局将公布产出数据。一项路透近期进行的调查显示，马来西亚棕榈油8月产量或增长9.7%，月末库存降至160万吨。

指标11月棕榈油期货 收盘上涨0.5%，至每吨2,610马币(林吉特)。

成交量为37,335口，低于2015年均量44,600口。

“豆油开始走高，原油价格看似坚挺，”一位在吉隆坡的期货交易员说。

“下周二马来西亚棕榈油局公布数据前，市场预计将横盘整理。”

芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 涨0.8%，大商所1月豆油合约 小升0.1%。

棕榈油价格也对原油的表现有关联。今日油价上涨逾1%，因之前美国数据显示该国原油库存大幅下滑。(完)

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(编译 王洋; 审校 王兴亚)

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