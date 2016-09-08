美国各类经济指标总览--2016/9/8

标题新闻：马来西亚将毛棕榈油2月出口税率从1月的7%上调到7.5%--马来西亚棕榈油总署(MPOB)
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美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为25.9万人(预估为26.5万人)。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国7月消费者信贷增加177.1亿美元，预估为增加160亿美元，6月 修正为增长145.3亿，前值为增加123.2亿美元。 当前值 前次值 失业率(%) 4.9 (8月) 4.9 (7月) 非农业就业岗位(万) 增加15.1 (8月) 增加27.5 (7月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (8月) +0.3 (7月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) 持平 (7月) +0.2 (6月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (7月) +0.2 (6月) 实质所得(%) +0.6 (7月) -0.1 (6月) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% -0.4 (7月) +0.5 (6月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI -0.3 (7月) +0.4 (6月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +1.1 (第二季修正值) +0.8 (第一季终值) GDP平减指数(%) +2.3 (第二季修正值) +0.5 (第一季终值) 零售销售(%) 持平 (7月) +0.8 (6月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差394.7 (7月) 逆差446.6 (6月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第二季) +0.6 (第一季) 工业生产(%) +0.7 (7月) 0.4 (6月修正值) 产能利用率(%) 75.9 (7月) 75.4 (6月修正值) 初请失业金人数(万人) 25.9 (9月3日当周) 26.3 (8月27日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,130 (7月) 盈余60 (6月) 领先指标(%) 0.4 (7月) 0.3 (6月) 个人所得(%) +0.2% (6月) +0.2% (5月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1% (6月) +0.2% (5月) 消费者信贷(亿美元) 增加177.1 (7月) 增加145.3 (6月修正值) 企业库存(%) +0.2 (6月) +0.2 (5月修正值) 建筑支出(%) 持平 (7月) +0.9 (6月修正值) 消费者信心 101.1 (8月) 96.7 (7月修正值) 房屋开工(万户) 121.1 (7月) 118.6 (6月修正值) 建筑许可(万户) 114.4 (7月修正值) 115.3 (6月修正值) 成屋销售(万户) 539 (7月) 557 (6月修正值) 新屋销售(万户) 65.4 (7月) 58.2 (6月修正值) 工厂订单(%) 1.9 (7月) -1.8 (6月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +4.4 (7月) -4.2 (6月修正值) 供应管理协会非制造业指数 51.4 (8月) 55.5 (7月) 供应管理协会制造业指数 49.4 (8月) 52.6 (7月) 趸售(批发)库存(%) +0.3 (6月) +0.2 (5月修正值) 进口物价(%) +0.1 (7月) +0.6 (6月修正值) 出口物价(%) +0.2 (7月) +0.8 (6月修正值) 单位劳工成本(%) +4.3 (第二季修正值) -0.3 (第一季修正值) 非农业生产率(%) -0.6 (第二季修正值) -0.6 (第一季修正值) 经常帐(亿美元) 赤字1,247 (第一季) 赤字1,134.1 (第四季修正值)
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路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)