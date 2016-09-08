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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 00:16 BJT

欧元债市：公债收益率上涨，因德拉吉称没有讨论延长资产购买计划

路透伦敦9月8日 - 欧元区公债收益率周四全面上涨，此前欧洲央行
总裁德拉吉称，在周四举行的央行政策会议上没有讨论延长资产购买计划
。
    
    欧洲央行称，寻找选项以确保央行可寻求其前所未有的印钞计划，但
央行表示，维持其资产购买计划的时限至明年3月不变。
    
    这足以引发欧洲股市遭到抛售，因投资者原本预计德拉吉会公布将量
化宽松计划延长六至九个月，或可能微幅调整购债条件以应对供应稀缺问
题。

    “我们讨论了对经济的评估，讨论了广泛宏观经济预估，但没有讨论
其他事，没有讨论过，”德拉吉在法兰克福的记者会上说。
    欧洲央行一如预期宣布维持利率不变，并维持每月800亿欧元的资产
购买计划实施期限不变。
    
    “市场明显此前感到失望，但欧洲央行对追加刺激计划仍然开启大门
，”荷银资深固定收益策略师Kim Liu说。
    “现在我们预计央行将在年底前延长资产购买计划或调整购债条件，
最大可能是在10月下次会议上。”
    欧元区公债收益率最初大幅上涨，之后从日内高位回落。
    
    德国10年期公债收益率 一度上升3.4个基点，至负0.08
6%，日高在负0.063%。德国30年期公债 收益率报0.47%，上
升6.1个基点。    
    
    意大利 、西班牙 和葡萄牙公债PT10YT=
TWEB收益率各上升约4-6个基点。(完)
　　

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