欧元债市：公债收益率上涨，因德拉吉称没有讨论延长资产购买计划

标题新闻：马来西亚将毛棕榈油2月出口税率从1月的7%上调到7.5%--马来西亚棕榈油总署(MPOB)
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路透伦敦9月8日 - 欧元区公债收益率周四全面上涨，此前欧洲央行 总裁德拉吉称，在周四举行的央行政策会议上没有讨论延长资产购买计划 。 欧洲央行称，寻找选项以确保央行可寻求其前所未有的印钞计划，但 央行表示，维持其资产购买计划的时限至明年3月不变。 这足以引发欧洲股市遭到抛售，因投资者原本预计德拉吉会公布将量 化宽松计划延长六至九个月，或可能微幅调整购债条件以应对供应稀缺问 题。 “我们讨论了对经济的评估，讨论了广泛宏观经济预估，但没有讨论 其他事，没有讨论过，”德拉吉在法兰克福的记者会上说。 欧洲央行一如预期宣布维持利率不变，并维持每月800亿欧元的资产 购买计划实施期限不变。 “市场明显此前感到失望，但欧洲央行对追加刺激计划仍然开启大门 ，”荷银资深固定收益策略师Kim Liu说。 “现在我们预计央行将在年底前延长资产购买计划或调整购债条件， 最大可能是在10月下次会议上。” 欧元区公债收益率最初大幅上涨，之后从日内高位回落。 德国10年期公债收益率 一度上升3.4个基点，至负0.08 6%，日高在负0.063%。德国30年期公债 收益率报0.47%，上 升6.1个基点。 意大利 、西班牙 和葡萄牙公债PT10YT= TWEB收益率各上升约4-6个基点。(完)
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“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币