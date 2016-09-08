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债券 | 2016年 9月 9日 星期五 00:11 BJT

标题新闻：英国财政大臣哈蒙德称欧盟国家尝试动摇伦敦作为全球金融中心的地位将是“巨大错误”

英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)

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