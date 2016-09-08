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市场报道 | 2016年 9月 9日 星期五 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货触及两周高位，因回补空头和技术性买入

路透芝加哥9月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四延续升势，触及两周最高水准，因在下周一美国农业部供需报告出炉前，有空头回补和技术性买盘。

路透调查显示，预期美国农业部9月供需报告将把玉米平均单产预估从8月12日的每英亩175.1蒲式耳下调至173.4蒲式耳，但仍然是纪录高位。

因预计玉米单产预估将被下调，投资者出脱空头头寸，芝加哥商业交易所集团数据显示，在近期玉米期货价格上涨之际，未平仓合约减少。

中国国家粮油信息中心(CNGOIC)称，2016年中国玉米产量将较上年减少2.3%，至2.015亿吨，在政府取消收储计划后，农户减少玉米种植。

CBOT称，没有9月玉米期货合约 交割，该合约将在下周到期。

交投最活跃的12月玉米期货 结算价上扬5-1/4美分，报每蒲式耳3.38-1/2美元。

今日CBOT玉米期货预估成交量为207,831口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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