芝加哥期市：CBOT玉米期货触及两周高位，因回补空头和技术性买入

标题新闻：马来西亚将毛棕榈油2月出口税率从1月的7%上调到7.5%--马来西亚棕榈油总署(MPOB)
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路透芝加哥9月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四延续升势，触及两周最高水准，因在下周一美国农业部供需报告出炉前，有空头回补和技术性买盘。
路透调查显示，预期美国农业部9月供需报告将把玉米平均单产预估从8月12日的每英亩175.1蒲式耳下调至173.4蒲式耳，但仍然是纪录高位。
因预计玉米单产预估将被下调，投资者出脱空头头寸，芝加哥商业交易所集团数据显示，在近期玉米期货价格上涨之际，未平仓合约减少。
中国国家粮油信息中心(CNGOIC)称，2016年中国玉米产量将较上年减少2.3%，至2.015亿吨，在政府取消收储计划后，农户减少玉米种植。
CBOT称，没有9月玉米期货合约 交割，该合约将在下周到期。
交投最活跃的12月玉米期货 结算价上扬5-1/4美分，报每蒲式耳3.38-1/2美元。
今日CBOT玉米期货预估成交量为207,831口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)