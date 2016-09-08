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市场报道 | 2016年 9月 9日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货升至一周半高位，因空头回补

路透芝加哥9月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四攀升至一周半高位，交易商称因空头回补及美国出口需求前景改善。

全球供应充足和美元兑一篮子货币 小幅上涨，限制了小麦涨幅。

谷物交易行Medsofts职员称，公司计划将再出口3.1万吨俄罗斯小麦船货，该笔船货自7月以来没有在埃及卸货，因埃及禁止含有麦角菌的小麦进口。

阿尔及利亚国家谷物购买机构OAIC买入30-40万吨可选产地的磨粉小麦，预料来自多个产地，交易商说，英国、德国、波兰、美国、法国是潜在的来源地。

CBOT称，有13口CBOT-9月小麦期货合约交割。

CBOT-12月小麦合约 收高3-1/4美分，报每蒲式耳4.06美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为83,351口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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