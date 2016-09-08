《全球汇市》美元上涨，美国原油库存数据提振美联储升息押注

标题新闻：马来西亚将毛棕榈油2月出口税率从1月的7%上调到7.5%--马来西亚棕榈油总署(MPOB)
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* 美元上涨，此前美国原油库存数据提振通胀押注
* 美元指数触及近两周低位，但在原油库存报告后上涨
* 欧元在欧洲央行政策声明公布后触及8月26日来最高，之后缩减升幅
路透纽约9月8日 - 美元兑日圆周四上涨，受助于油价跳升推高美国通胀预期，进而促使交易商提升对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息前景的押注。
原油周四大涨逾4%，此前数据显示，上周美国原油库存降幅为1999年1月以来最大，因上周热带风暴Hermine导致美国原油进口下降。
美元兑日圆上涨0.75%，至102.54日圆。总的来看，市场认为该货币对最容易受到美国利率和通胀预期攀升的影响。
美元兑日圆早盘低见101.42日圆，因对本月日本央行将扩大货币刺激计划的预期减弱，投资者未能从日本央行副总裁此前的讲话中找到任何央行政策考量的新线索。
“美元逆转走势的原因是，市场退后一步说，等等。如果油价跳升，通胀风险可能会增加，美联储升息的可能性也会随之增加，”BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson说。
美国联邦基金利率期货显示，现在交易商预期美联储在12月前至少升息一次的机率为57%，高于周三的略低于47%。
欧元兑美元触及近两周高位，此前欧洲央行宣布维持利率不变，且未正式承诺将扩大资产购买计划，总裁德拉吉说，会上没有讨论延长资产购买计划。
欧洲央行小幅下调区内经济成长预估，且德拉吉警告称，欧元区面临下行风险，包括英国公投退欧带来的不确定性。不过，他说，现在无需采取行动。
德拉吉讲话期间，欧元兑美元 升至1.1326美元的日内高位，此为8月26日来最高，欧元在美国原油库存数据公布后缩减涨幅，最新升0.2%，至1.1260美元。
欧元攀升，主要是因欧洲央行延长刺激计划的预期降温。
美元指数 扳回稍早跌幅，尾盘升0.1%。德拉吉讲话期间，美元指数跌至8月26日以来最低。(完)
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“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币