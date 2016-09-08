澳新经济指标预测--9月9日-9月16日****

标题新闻：马来西亚将毛棕榈油2月出口税率从1月的7%上调到7.5%--马来西亚棕榈油总署(MPOB)
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月5日当周 9月9日(五) 0130 澳洲房屋融资 7月 -1.5% +1.2% 投资性房屋融资 -- +3.2% 9月12日当周 9月12日(一) 2245 新西兰食品价格指数 8月 -- -0.2% 9月13日(二) 2245 新西兰季度经常帐收支(亿新西兰元) 第二季 -- 盈余13.06 年度经常帐收支(亿新西兰元) -- 赤字75 0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 8月 -- 8 企业信心指数 -- 4 9月14日(三) 2230 新西兰制造业表现指数(PMI) 8月 -- 55.8 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.7% (较上年同期) -- +2.8% 0030 澳洲消费者信心指数 9月 -- +2.0% 9月14-15日 2330 澳洲新车销售 8月 -- -1.3% 9月15日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 8月 -- 增加2.62 全职就业人数(万人) -- 减少4.54 就业参与率 -- 64.9% 失业率 -- 5.7% 9月16日(五) 0200 澳洲路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 9月 -- 48.70 0300 新西兰公债海外持有比例 8月 -- 63.9% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 戴素萍 审校 白云)
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“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币