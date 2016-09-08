日韩经济指标预测--9月9日-9月16日****

标题新闻：马来西亚将毛棕榈油2月出口税率从1月的7%上调到7.5%--马来西亚棕榈油总署(MPOB)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月5日当周 9月9日(五) 0100 韩国基本利率 9月 1.25% 1.25% 9月12日当周 9月11日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 8月 -- 持平 (较上年同期) -- -3.9% 2350 日本机械订单(较前月) 7月 -- +8.3% (较上年同期) -- -0.9% 9月12日(一) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 8月 -- -7.5% 进口物价(较上年同期) -- -7.1% 2300 韩国失业率 8月 -- 3.6% 2350 日本企业调查指数 第三季 -- 负11.1 9月13日(二) 暂无重要经济数据公布。 9月14日(三) 0430 日本工业生产修正值 7月 -- 持平 产能利用率指数(较前月) -- +1.5% 2300 日本路透短观制造业信心指数 9月 -- 正1 9月15日(四) -- 韩国贸易收支(亿美元) 8月修正值 -- 顺差53 出口 -- +2.6% 进口 -- +0.1% 9月16日(五) 0200 日本路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 9月 -- 40.0 0200 韩国路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 9月 -- 37.6 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
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“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币