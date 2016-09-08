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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 06:27 BJT

****日韩经济指标预测--9月9日-9月16日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段      预估值     前值    
    
    9月5日当周     

    9月9日(五)
    0100 韩国基本利率                               9月        1.25%    1.25%
    
    9月12日当周
    
    9月11日(日)
    2350 日本企业物价指数(较前月)                   8月         --       持平
                         (较上年同期)                           --      -3.9%
    2350 日本机械订单(较前月)                       7月         --      +8.3%
                     (较上年同期)                               --      -0.9%   
    
    9月12日(一)       
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                   8月         --      -7.5%
             进口物价(较上年同期)                               --      -7.1%
    2300 韩国失业率                                 8月         --       3.6%
    2350 日本企业调查指数                          第三季       --     负11.1    
    
    9月13日(二)
    暂无重要经济数据公布。   
    
    9月14日(三)
    0430 日本工业生产修正值                         7月         --       持平
             产能利用率指数(较前月)                             --      +1.5%   
    2300 日本路透短观制造业信心指数                 9月         --        正1
    
    9月15日(四)
     --  韩国贸易收支(亿美元)                  8月修正值        --     顺差53
             出口                                               --      +2.6%
             进口                                               --      +0.1%
    
    9月16日(五)
    0200 日本路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI)    9月         --       40.0
    0200 韩国路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI)    9月         --       37.6
    (完)

      
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