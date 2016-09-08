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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 06:43 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月8日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         102.57    +0.25    +0.24   3044353
    京东                26.86    +0.31    +1.17   8710167
    新浪              77.10    -0.17    -0.22   2451904
    搜狐              41.53    -0.22    -0.53    133541
    网易             221.68    +2.75    +1.26    716370
    百度             187.50    -1.65    -0.87   2383906
    
    台湾
    台湾积体电路       29.79    -0.03    -0.10   1245416
    联电                1.87    -0.03    -1.58    215863
    日月光              6.14    +0.02    +0.33     65364
    硅品精密           7.39    -0.01    -0.14    194822
    和信超媒体         2.54    +0.05    +2.01      3040
    友达                3.81    -0.02    -0.52    158686
    中华电信           36.12    -0.19    -0.52     45325
    台湾国际航电      48.92    -0.18    -0.37   1337854
    
    香港
    中国移动           61.93    +1.14    +1.88    175831
    中国联通           11.83    +0.17    +1.46     85545
    中国电信           51.93    +0.21    +0.41      3841
    中芯国际            5.62    +0.02    +0.36     13882
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 李爽;审校 龚芳)

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