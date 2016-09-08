《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月8日

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 102.57 +0.25 +0.24 3044353 京东 26.86 +0.31 +1.17 8710167 新浪 77.10 -0.17 -0.22 2451904 搜狐 41.53 -0.22 -0.53 133541 网易 221.68 +2.75 +1.26 716370 百度 187.50 -1.65 -0.87 2383906 台湾 台湾积体电路 29.79 -0.03 -0.10 1245416 联电 1.87 -0.03 -1.58 215863 日月光 6.14 +0.02 +0.33 65364 硅品精密 7.39 -0.01 -0.14 194822 和信超媒体 2.54 +0.05 +2.01 3040 友达 3.81 -0.02 -0.52 158686 中华电信 36.12 -0.19 -0.52 45325 台湾国际航电 48.92 -0.18 -0.37 1337854 香港 中国移动 61.93 +1.14 +1.88 175831 中国联通 11.83 +0.17 +1.46 85545 中国电信 51.93 +0.21 +0.41 3841 中芯国际 5.62 +0.02 +0.36 13882 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李爽;审校 龚芳)
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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