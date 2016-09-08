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中国财经报道 | 2016年 9月 9日 星期五 07:17 BJT

美国个股：万事达卡被诉在英国非法收取高额费用，并被索赔190亿美元

欧盟反垄断监管机构在2014年发现万事达卡向店家收取的手续费过高。

法律公司Quinn Emanuel表示，该诉讼案是英国史上最大的损害求偿。

“万事达卡为了一己之利并损及消费者权益，非法收取数以十亿英镑计的高额费用，”提起该诉讼案的Walter Merricks在声明稿中表示。

“提出诉讼是消费者获得赔偿的第一步。”

目前不再居住在英国，但在1992年至2008年曾居住此地的消费者，可以选择加入该集体诉讼。(完) (编译 徐文焰/戴素萍 审校 王丽鑫/陈宗琦)

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