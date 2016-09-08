美国个股：万事达卡被诉在英国非法收取高额费用，并被索赔190亿美元

美国个股：马云对特朗普称，拟为美国企业与中国消费者牵线搭桥
路透纽约1月9日 - 中国电商阿里巴巴集团发言人Bob Christie称，执行董事长马云周一与美国当选总统特朗普会面，提出了阿里巴巴未来五年的新计划，将美国的一百万家小型企业接入阿里巴巴电商平台，面向中国消费者进行销售。
欧盟反垄断监管机构在2014年发现万事达卡向店家收取的手续费过高。
法律公司Quinn Emanuel表示，该诉讼案是英国史上最大的损害求偿。
“万事达卡为了一己之利并损及消费者权益，非法收取数以十亿英镑计的高额费用，”提起该诉讼案的Walter Merricks在声明稿中表示。
“提出诉讼是消费者获得赔偿的第一步。”
目前不再居住在英国，但在1992年至2008年曾居住此地的消费者，可以选择加入该集体诉讼。(完) (编译 徐文焰/戴素萍 审校 王丽鑫/陈宗琦)
路透纽约1月9日 - 中国电商阿里巴巴集团发言人Bob Christie称，执行董事长马云周一与美国当选总统特朗普会面，提出了阿里巴巴未来五年的新计划，将美国的一百万家小型企业接入阿里巴巴电商平台，面向中国消费者进行销售。
路透1月5日 - 信息技术研究和咨询公司Gartner Inc 周四表示，将收购企业研究和分析服务提供商CEB Inc ，以扩大其企业服务业务；这笔现金加股票的收购交易价值26亿美元。
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