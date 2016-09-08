美国个股：万事达卡被诉在英国非法收取高额费用，并被索赔190亿美元

欧盟反垄断监管机构在2014年发现万事达卡向店家收取的手续费过高。

法律公司Quinn Emanuel表示，该诉讼案是英国史上最大的损害求偿。

“万事达卡为了一己之利并损及消费者权益，非法收取数以十亿英镑计的高额费用，”提起该诉讼案的Walter Merricks在声明稿中表示。

“提出诉讼是消费者获得赔偿的第一步。”