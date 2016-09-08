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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 07:26 BJT

国际油市：阿尔及利亚将与沙特及OPEC官员会谈，推动达成冻产协议

路透阿尔及尔9月8日 - 阿尔及利亚官员及石油输出国组织(OPEC)消息人士称，阿尔及利亚能源部长周五将在巴黎与沙特能源部长以及OPEC秘书长会谈，以推动达成稳定石油产量支撑油价的全球协议。

要求匿名的阿尔及利亚官员称，阿尔及利亚将主持本次与沙特能源部长法力赫以及OPEC秘书长巴尔金都的非正式会议。

OPEC一名消息人士确认，本次会谈是为推动达成产量协议；过去两年，油价因供过于求而腰折，产油国遭到沉重打击。

“OPEC与非OPEC成员国朝着至少达成冻产协议采取了强有力的行动，”该消息人士告诉路透。

“看起来我们是在往这个方向努力。但若要冻产，我们须引入第三方来衡量产量水平。我们不能允许每个国家使用不同的衡量方式，”该消息人士称。

“伊朗必须同意与其它产油国一道采取行动，且必须引入第三方。”

阿尔及利亚将于9月26-28日主办国际能源论坛和OPEC会议。阿能源部长Noureddine Bouterfa周四访问俄罗斯，之前对卡塔尔和伊朗进行了访问。

OPEC和俄罗斯预计将在阿尔及利亚重启全球冻产协议的谈判。4月时有过类似谈判，但沙特坚持伊朗须加入该协议，谈判未能取得成功。(完)

(编译 王琛；审校 张荻)

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