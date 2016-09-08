国际油市：阿尔及利亚将与沙特及OPEC官员会谈，推动达成冻产协议

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透阿尔及尔9月8日 - 阿尔及利亚官员及石油输出国组织(OPEC)消息人士称，阿尔及利亚能源部长周五将在巴黎与沙特能源部长以及OPEC秘书长会谈，以推动达成稳定石油产量支撑油价的全球协议。
要求匿名的阿尔及利亚官员称，阿尔及利亚将主持本次与沙特能源部长法力赫以及OPEC秘书长巴尔金都的非正式会议。
OPEC一名消息人士确认，本次会谈是为推动达成产量协议；过去两年，油价因供过于求而腰折，产油国遭到沉重打击。
“OPEC与非OPEC成员国朝着至少达成冻产协议采取了强有力的行动，”该消息人士告诉路透。
“看起来我们是在往这个方向努力。但若要冻产，我们须引入第三方来衡量产量水平。我们不能允许每个国家使用不同的衡量方式，”该消息人士称。
“伊朗必须同意与其它产油国一道采取行动，且必须引入第三方。”
阿尔及利亚将于9月26-28日主办国际能源论坛和OPEC会议。阿能源部长Noureddine Bouterfa周四访问俄罗斯，之前对卡塔尔和伊朗进行了访问。
OPEC和俄罗斯预计将在阿尔及利亚重启全球冻产协议的谈判。4月时有过类似谈判，但沙特坚持伊朗须加入该协议，谈判未能取得成功。(完)
(编译 王琛；审校 张荻)
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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