更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存骤降，创1999年以来最大单周降幅

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
(新增更多细节、分析师评论和市场反应)
路透9月8日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，上周美国原油库存骤降逾1,400万桶，创1999年来最大单周降幅，因墨西哥湾地区的进口触及纪录低位，分析师将之归咎于热带风暴Hermine。
EIA公布，9月2日当周美国原油库存 减少1,450万桶，市场预估为增加22.5万桶。这是1999年1月以来最大单周降幅，主要原因在于墨西哥湾和美国东海岸地区进口锐减。
“降幅为什么这么大，我还没有听到任何合理的解释，”Tradition Energy资深分析师Gene McGillian表示。
“我认为要等到这种情况持续数周，市场才会消除对供应过剩的担忧。”
受此消息影响，油价大涨，美国原油价格反弹至每桶47.25美元，较数据公布前的报价涨约1美元。当日原油价格涨逾3%。包括汽油在内的其他油品价格亦上扬。
美国墨西哥湾地区进口降至每日248万桶的纪录低位。整体来说，美国上周原油日进口减少170万桶。
“库存下降的原因不是因为大家不买油，而是因为风暴推迟了船运时间，”能源资讯机构WTRG Economics总裁James Williams表示。
上周热带风暴Hermine扰乱了船运路线和产出，即便风暴最终转至东北部，没有损坏墨西哥湾的主要设施。
EIA数据显示，炼厂开工率 上升0.9个百分点至93.7%，日炼油量 增加31.5万桶。
美国上周汽油库存 明显下滑，减少420万桶，分析师原本预估减少17.1万桶。
“汽油库存下降增强了该报告的利多效应。汽油需求依然强劲，虽然驾驶季高峰期应已结束，”对冲基金Again Capital LLC分析师John Kilduff称。
EIA数据还显示，美国馏分油库存 增加340万桶，市场预估为增加68.4万桶。
美国原油交割地库欣库存减少43.4万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽 审校)
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
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