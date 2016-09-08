版本:
中国
货币新闻 | 2016年 9月 9日 星期五 07:52 BJT

更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存骤降，创1999年以来最大单周降幅

(新增更多细节、分析师评论和市场反应)

路透9月8日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，上周美国原油库存骤降逾1,400万桶，创1999年来最大单周降幅，因墨西哥湾地区的进口触及纪录低位，分析师将之归咎于热带风暴Hermine。

EIA公布，9月2日当周美国原油库存 减少1,450万桶，市场预估为增加22.5万桶。这是1999年1月以来最大单周降幅，主要原因在于墨西哥湾和美国东海岸地区进口锐减。

“降幅为什么这么大，我还没有听到任何合理的解释，”Tradition Energy资深分析师Gene McGillian表示。

“我认为要等到这种情况持续数周，市场才会消除对供应过剩的担忧。”

受此消息影响，油价大涨，美国原油价格反弹至每桶47.25美元，较数据公布前的报价涨约1美元。当日原油价格涨逾3%。包括汽油在内的其他油品价格亦上扬。

美国墨西哥湾地区进口降至每日248万桶的纪录低位。整体来说，美国上周原油日进口减少170万桶。

“库存下降的原因不是因为大家不买油，而是因为风暴推迟了船运时间，”能源资讯机构WTRG Economics总裁James Williams表示。

上周热带风暴Hermine扰乱了船运路线和产出，即便风暴最终转至东北部，没有损坏墨西哥湾的主要设施。

EIA数据显示，炼厂开工率 上升0.9个百分点至93.7%，日炼油量 增加31.5万桶。

美国上周汽油库存 明显下滑，减少420万桶，分析师原本预估减少17.1万桶。

“汽油库存下降增强了该报告的利多效应。汽油需求依然强劲，虽然驾驶季高峰期应已结束，”对冲基金Again Capital LLC分析师John Kilduff称。

EIA数据还显示，美国馏分油库存 增加340万桶，市场预估为增加68.4万桶。

美国原油交割地库欣库存减少43.4万桶。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 李爽 审校)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐