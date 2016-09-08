金砖国家：9月8日股汇市收盘纵览

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透9月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月8日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.13%，报927.29点。
中国股市：沪综指小幅收涨，年线附近压力仍大市场波幅逐渐收窄
中国汇市：人民币微收升短期料延续横盘整理，掉期市场隐现大行维稳动作
香港股市：上涨，因中国内地新资金源源流入
============================================================================
巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.17%，报60,231.655点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2091/04，上日收报3.1940/65。
============================================================================
南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌0.4%，报46,588.71点；大盘综合指数 收盘下跌0.39%，报53,250.25点。
南非汇市：兰特兑美元由升转跌，投资人交投谨慎
=========================================================================
印度股市：收创18个月新高，追随亚股走势，因好于预期的中国贸易数据提振塔塔钢铁等公司股票。BSE指数 收盘上涨0.41%，报29,045.28点；NSE指数 收盘上涨0.39%，报8,952.5点。
印度汇市：印度卢比追随亚币走软，因欧洲央行政策评估之前市场保持谨慎。卢比兑美元 收报66.4125/66.4225，上日收报66.37/66.38。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.73%，报1,013.11点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.87%，报525.94点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.21%，报63.998；卢布兑欧元 升值0.12%，报72.05。(完) (整理 王颖；审校 徐文焰)
“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选