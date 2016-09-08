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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 07:43 BJT

金砖国家：9月8日股汇市收盘纵览

路透9月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月8日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.13%，报927.29点。

中国股市：沪综指小幅收涨，年线附近压力仍大市场波幅逐渐收窄

中国汇市：人民币微收升短期料延续横盘整理，掉期市场隐现大行维稳动作

香港股市：上涨，因中国内地新资金源源流入

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.17%，报60,231.655点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2091/04，上日收报3.1940/65。

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南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌0.4%，报46,588.71点；大盘综合指数 收盘下跌0.39%，报53,250.25点。

南非汇市：兰特兑美元由升转跌，投资人交投谨慎

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印度股市：收创18个月新高，追随亚股走势，因好于预期的中国贸易数据提振塔塔钢铁等公司股票。BSE指数 收盘上涨0.41%，报29,045.28点；NSE指数 收盘上涨0.39%，报8,952.5点。

印度汇市：印度卢比追随亚币走软，因欧洲央行政策评估之前市场保持谨慎。卢比兑美元 收报66.4125/66.4225，上日收报66.37/66.38。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.73%，报1,013.11点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.87%，报525.94点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.21%，报63.998；卢布兑欧元 升值0.12%，报72.05。(完) (整理 王颖；审校 徐文焰)

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