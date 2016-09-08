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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 07:59 BJT

韩国个股：三星电子寻求美国法庭协助，盼能从韩进海运船只卸货

路透9月8日 - 三星电子 周四向美国法官请求同意其向货运处理商付款，好让船货能从停泊在美国港口附近的韩进海运船只卸货。

全球第七大集装箱船运商韩进海运此前已宣告破产，而且新融资计划仍有不确定性，使得港口、拖船及船货处理商因忧心拿不到钱而拒绝工作，导致全球约有140亿美元船货动弹不得。

三星电子称，美国破产法官本周发出的保护令 并无法如愿促使韩进海运船只在美国港口靠岸。这要归咎于对海洋法、破产法以及韩国法律的误解。

三星电子称，法官应该发出禁止没收船只的命令，允许三星电子及其他的船货物主支付款项给货物处理商以取回货物，这些处理商一直要求付款保证。

“没有理由不让大家自行协商协议，”三星周四向美国破产法庭提出的文件中称。

韩进海运的律师Ilana Volkov尚未回覆记者置评。

法官John Sherwood将在周五听取这项要求。(完)

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