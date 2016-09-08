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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 07:48 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆外亚洲主要货币上扬，长周末前或现空头回补

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* 美元兑日圆外亚洲主要货币上扬，油价跳涨4.7%，全球固定收益资产价格下跌，收益率上扬

* 美元扳回欧洲央行会议决定及德拉吉讲话后的跌势

* 美国初请失业金人数下降，显示就业市场持续改善

* 在长周末前，亚洲市场可能进一步出现空头回补

* 关注韩国央行利率决定、菲律宾出口数据、中国CPI及PPI数据等 (完)

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