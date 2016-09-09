美国个股：富国银行因强行推销金融产品挨罚，将支付1.90亿美元

路透华盛顿9月8日 - 长期以来，富国银行向同一客户出售多款产品的本领，一直被同行羡慕不已。不过，监管机构周四称，该行此类行为在某些情况下做得过火了。

富国银行是美国市值最大的银行，近期被勒令缴纳1.85亿美元罚款，并向一些客户返还500万美元，因监管部门称这些客户被强行开立他们从未要求开立的收费账户。

“我们表示遗憾，如果有客户得到的金融产品是他们并未要求的，我们对此负责，”该行在周四与加州检察官以及联邦监管机构达成的和解文件中说。

美国消费者金融保护署(CFPB)将收取共计1亿美元罚款--这是该机构有史以来收取的最大一笔罚款。

“今日的行动是要告诉整个银行业，金融创新计划如果不认真监督，就会产生重大风险，带来严重的法律后果，”CFPB署长Richard Cordray说。

洛杉矶地方官员以及美国通货监理局(OCC)也参与了这份和解协议。

加州检察官在2015年5月的一项投诉中，指控富国银行硬塞给客户他们不需要甚至根本没想要的、成本高昂的金融产品。(完)