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亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 07:55 BJT

日本数据：8月M3货币供应额较上年同期增长2.8%--央行

路透东京9月9日 - 日本央行周五公布，日本8月M3货币供应额较上年同期增长2.8%。
    
    下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分前值可能已修正)：
    
                  8月     7月    6月   上年8月
    M2           +3.3    +3.4*   +3.5    +4.2
    M3           +2.8    +2.9    +2.9    +3.4
    广义流动性   +1.7    +1.9*   +2.1*   +4.5
    
    注：* 为修正值。
    
    参看完整图表，请浏览日本央行网站：
    here 
    (完)
  
 (编译 李爽  审校 张若琪)

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