版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 9日 星期五 09:13 BJT

基金产业：美国基金投资者似乎押注FED近期不会升息--理柏

主要投资美国本地股票的美国股票基金资金流入6.09亿美元。但侧重投资国际的美国股票基金资金流出8.79亿美元。

理柏称，美国应税债券基金同期流入34亿美元。

公用事业类基金资金流入3.33亿美元，为连续第六周流出。

科技基金资金流入4.58亿美元，为连续第五周流入。 (完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 许娜/白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐