《中国报摘》--中国证券报9月9日

* 头版头条:

--中国保监会发布《关于保险资金参与沪港通试点的监管口径》，标志着保险资金可参与沪港通试点业务。

* 其他:

--深交所数据显示，上半年2,881家A股上市公司合计实现净利润1.38万亿元人民币，同比下降2.89%，为七年来最差上半年。但同期516家创业板公司实现净利379.83亿元，同比增长近五成。

--机构数据显示，截至9月7日，15家标杆房地产企业前8个月销售数据创历史新高，达到9,625亿，同比增长85%，平均完成全年目标的79.8%。考虑到进入“金九银十”销售旺季，部分房企甚至大幅调高了全年销售目标。

--Wind数据显示，以公告日计算，9月以来，有119家上市公司重要股东发生了股份变动。其中，整体呈净减持方向的公司达90家，净减持金额达101亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)