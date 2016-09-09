《独家新闻》四家私募公司有意共同竞购CenturyLink数据中心--消息

路透9月8日 - 消息人士本周表示，美国电话与互联网服务提供商CenturyLink 希望以25亿美元以上的价格剥离旗下数据中心业务，四家私募股权公司组成的财团有意竞购。

这四家私募股权公司为GTCR、Charlesbank Capital Partners、Berkshire Partners和Stonepeak Infrastructure Partners。

消息人士称，该私募财团的竞购能否成功还不确定；CenturyLink与其它竞购方也进行了商谈，包括一些在数据中心行业领域较为活跃的企业，以及股权收购公司BC Partners。

因谈判仍属保密，消息人士要求匿名。

“正如我们在8月初的第二季业绩公布电话会议中所说，我们的战略评估进程继续进展良好，预计在年底前可以完成这一进程。我们将考虑所有选项的可能性，包括但不仅限于建立合作伙伴关系或成立合资企业、全部或部分出售数据中心、也可能仍旧保留这些资产，”CenturyLink在声明中称。

GTCR, Stonepeak和Charlesbank对于置评请求没有回覆，Berkshire Partners和BC Partners则不予评论。(完)